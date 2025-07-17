Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı teröristin teslim olduğunu, Suriye’de 481 kilometre tünelin imha edildiğini ve hudutlarda 448 kişinin yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin haftalık bilgilendirme yaptı.

Bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk'ün yaptığı açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu başta olmak üzere Irak’ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinde sürdürülen çalışmalar sonucunda, son bir haftada 4 PKK’lı terörist barınma alanlarından kaçarak teslim oldu. Arazi arama-tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme kullanılamaz hale getirildi.

HUDUTLARDA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

TSK’nın teknoloji yoğunluklu sistemlerle 7/24 korunan hudutlarında, son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11’i terör örgütü mensubu olmak üzere 448 kişi yakalandı, 772 kişi ise hududu geçemeden engellendi. Böylece 1 Ocak 2025’ten bu yana yakalananların sayısı 3 bin 752’ye, engellenenlerin sayısı ise 42 bin 692’ye ulaştı.

Hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11’i terör örgütü mensubu olmak üzere 448 şahıs yakalandı. 772 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/rA6bPSt8ym— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 17, 2025

SURİYE’DE TÜNEL İMHA ÇALIŞMALARI

Bu arada Suriye harekât alanlarında yürütülen “tünel imha” faaliyetleri kapsamında, son bir haftada Menbic bölgesinde 23 kilometre uzunluğunda tünel imha edildi.

Tel Rıfat ve Menbic bölgelerinde imha edilen tünellerin toplam uzunluğu 481 kilometreye ulaştığı kaydedildi.