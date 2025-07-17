Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ ile mücadelenin ilk günkü kararlılıkla devam ettiğini duyurdu. 15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana 26 bin 205 personel hakkında ihraç ve rütbe geri alma işlemi yapıldı.ANKARA (İGFA) - Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı yerleşkesinde, Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir Anıtı önünde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Millî Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk önemli açıklamalarda bulundu.

Tuğamiral Aktürk, Bakanlığın FETÖ Silahlı Terör Örgütü’yle mücadelesinin, elde edilen bilgi ve belgeler ışığında, ilk günkü hassasiyet ve kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz hain darbe girişiminden itibaren Silahlı Kuvvetlerden 23 bin 969 personel ihraç edilmiş, 2 bin 236 emekli personelin rütbesi geri alınmıştır. Bugün itibarıyla toplam 26 bin 205 personel hakkında ihraç ve rütbe geri alma işlemi tesis… pic.twitter.com/9ofuF8j07q— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 17, 2025

Aktürk, 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminden bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 23 bin 969 personelin ihraç edildiğini, 2 bin 236 emekli personelin rütbesinin geri alındığını belirtti.

Toplamda 26 bin 205 personel hakkında ihraç ve rütbe geri alma işlemi gerçekleştirildiğini ifade eden Tuğamiral Aktürk, mücadelenin tavizsiz bir şekilde devam edeceğini kaydetti.