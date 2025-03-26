İftar Yemeği ‘Kardeşlik Sofrası’ Olarak İsimlendirildi

Mimar Sinan Parkı’nda düzenlenen ve ‘Kardeşlik Sofrası’ olarak adlandırılan iftar yemeğine, Adıyamanlı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İftar programı, Ramazan ayının maneviyatını ve toplumsal dayanışmayı ön plana çıkaran bir etkinlik olarak gerçekleşti.

İftar öncesi PERRE Haber Ajansı’na konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Adıyaman’a yapılan ziyareti ve kardeş şehir iş birliği protokolünü değerlendirdi.

“Adıyaman’a Sevgimizi ve Dayanışma Duygularımızı Getirdik”

Başkan Yüceer, Adıyaman’a yalnızca dayanışma duyguları ve sevgilerini getirmediklerini, aynı zamanda yapılacak somut projelerin temelini attıklarını ifade etti. Yüceer, konuşmasında şunları söyledi:

“Adıyaman'a öncelikle sevgimizi getirdik, tüm dayanışma duygularımızı getirdik. Ama tabii ki başkanımla beraber, özellikle çocuk oyun parkı, spor parkı ve akabinde inşallah bir otobüsle tekrar geleceğiz. Onun fizibilite çalışmalarını yaptık. Kardeşlik protokolümüzü bugün imzaladık. Hayırlı uğurlu olsun hem Tekirdağ'ımıza hem Adıyaman'ımıza.

Adıyaman bizim için çok kıymetli. Adıyaman gibi diğer 6 Şubat depreminde maalesef hasar gören, çokça can kaybı yaşadığımız 11 ilimiz de bizim için kıymetli. Adıyaman en büyük yıkımın olduğu ikinci ilimiz. Dolayısıyla bugün burada olmamız bizim için çok kıymetli.”

Kardeşlik Protokolü İmzalandı

Başkan Yüceer, Tekirdağ ve Adıyaman arasındaki dayanışmayı pekiştirmek amacıyla kardeşlik protokolünün imzalandığını belirtti. Bu kapsamda, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Adıyaman’da çocuk oyun parkları, spor parkları gibi projelerin hayata geçirileceği kaydedildi.

“Türkiye’nin Birlik ve Beraberliğe İhtiyacı Var”

Başkan Yüceer, konuşmasında Türkiye’de birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Toplumsal adaletin sağlanmasının gerekliliğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Mübarek Ramazan ayının özellikle Kadir Gecesi'nde bu kardeşlik sofralarını Adıyaman'la paylaşıyor olmak, lokmalarımızı bölüşüyor olmak, ekmeklerimizi paylaşıyor olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Türkiye’de birlik beraberliğe çok fazla ihtiyacımız olduğu günleri yaşıyoruz.”

“Haksızlık Karşısında Susan Dilsiz Şeytandır”

Başkan Yüceer, haksızlık karşısında susmanın kabul edilemez olduğunu belirterek, toplumun adalet arayışını ve sesini duyurma çabasını şu sözlerle dile getirdi:

“Bugünler sadece bolluğu, bereketi paylaştığımız günler değil, aynı zamanda haksızlığa karşı durmamız gereken günler. Çünkü Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş: ‘Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.’ Haksızlığı görmezden gelmeyin, duymayın dememiş. Haksızlığı gördüğünüz yerde kafanızı çevirmeyin demiş. Bunun karşısında susmayın, bunu dillendirin demiş.

İşte bizler de haksızlığın karşısında durmaya çalışıyoruz. Bizim için en büyük haklardan biri kul hakkı yememek. Kul hakkının affı olmaz. Peygamber Efendimiz diyor ki: ‘Allah'ın huzuruna kul hakkıyla gelmeyin, bunun affı yoktur. Kul affetmedikçe bunun affı olmaz.’”

“Adıyaman Yalnız Değil”

Başkan Yüceer, Adıyaman halkının yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Adıyaman’ın sahip olduğu manevi değerlere ve kültürel zenginliklerine dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Bugün Adıyaman’ın bütün mahallelerini, caddelerini dolaştık. Hummalı bir çalışma var. Bir yerde altyapı çalışması var, bir yerde üstyapı çalışması var. Bir yerde sosyal yaşam alanları yapılıyor, bir yerde cami inşaatı bitmiş. İnşallah bugün ilk namaz kılınacak.

Bir yandan kadınlar kurslar alıyor, çocuklar bir yerde oyun oynuyor. Adıyaman’ı çok seven, Adıyaman’la yatıp kalkan bir başkanı var. Başkanımız Abdurrahman Tutdere Adıyaman için büyük bir şans.

Adıyaman yalnız değil. Artık Tekirdağ’da bir kardeşi var. Her zaman Candan Başkanları da Abdurrahman Başkan’ın, Adıyamanlıların yanında olmaya devam edecek. Bu vesileyle tüm Adıyamanlı hemşerilerimin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum. Yüce Allah, yapılan ibadetleri ve duaları kabul etsin. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum.”

Adıyaman’dan Tekirdağ’a ‘Umut Çiçeği’

Ziyaret kapsamında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Başkan Candan Yüceer’e, 6 Şubat depremlerinin simgesi olarak kabul edilen ‘Umut Çiçeği’ takdim etti. Bu anlamlı hediye, iki şehir arasındaki dayanışmanın sembolü olarak değerlendirildi.

Adıyaman’da Yoğun İlgi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’in Adıyaman ziyareti, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Ziyaretin sonunda, her iki şehir arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ve somut projelerin hayata geçirilmesi konusunda çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak : PHA