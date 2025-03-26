“Emekçi Kardeşlerimizle Aynı Sofrada Olmaktan Mutluyuz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programında emekçilere hitap ederek teşekkürlerini iletti. Kadir Gecesi’nin maneviyatına vurgu yapan Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

“Soframızı onurlandıran emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu gazi mekâna hepiniz hoş geldiniz. Bugün aynı zamanda bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni idrak ediyoruz. Semadan rahmet ve bereketin yağdığı bu mübarek gecenin sizlerle birlikte tüm İslam âlemi ve dünya için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ramazan Bayramınız da şimdiden mübarek olsun. Gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizi dualarınızda unutmamanızı istirham ediyorum.”

Bayram Tatili 9 Gün Olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin uzatıldığını belirterek kamu çalışanlarını sevindiren haberi duyurdu. Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bayramı takip eden 2-4 Nisan arası kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak.”

“Emek ve Alın Teri Değerlerimizin Merkezinde”

Çalışanların haklarını korumak ve refah seviyelerini artırmak için sürekli çalıştıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Emek, alın teri ve helal kazanç, değerlerimizin merkezinde yer alıyor. Göreve geldiğimiz günden beri çalışanın hakkını vermeye, adil bir çalışma iklimi oluşturmaya gayret ettik. Tüm çalışanların refah seviyelerini yükseltmek için çaba harcadık. İstihdam politikalarından fırsat eşitliğine, iş sağlığından sosyal güvenliğe kadar çalışma hayatının tüm kesimlerini kuşatan reformlar yaptık.”

Kaynak : PHA