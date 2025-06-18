Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), İsrail’in saldırganlığıyla başlayan ve İran’la derinleşen çatışmalı sürece karşı 1455 sayılı Meclis Başkanlığı tezkeresini oybirliğiyle kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un imzasını taşıyan karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve Gazze’de sürdürdüğü soykırım politikaları sert bir dille kınanırken, bu eylemlerin bölgesel ve küresel barışa yönelik en büyük tehdit olduğu vurgulandı.

Tezkere, İsrail’i bölgesel savaşın faili olarak nitelendirerek, uluslararası toplumu acil sorumluluk almaya çağırdı.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen karar, Türkiye’nin “dünya beşten büyüktür” anlayışıyla daha adil bir dünya için mücadelesini sürdüreceğini ifade etti.

Ayrıca, kararın Türkiye’nin İran-İsrail çatışmasında taraf olmaktan ziyade arabuluculuk rolünü destekleyici bir nitelik taşıdığı belirtildi