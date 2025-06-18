İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yaptığı açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 19 Haziran 2025 Perşembe günü Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında, 2023 Şubat depremlerinin ardından Türkiye ve Azerbaycan iş birliğiyle Kahramanmaraş’ta inşa edilen “Azerbaycan Mahallesi” kalıcı konut projesinin açılışı, iki liderin katılımıyla yapılacak.

Proje, depremzedeler için yeni bir yaşam alanı sunarak iki ülke arasındaki dayanışmayı bir kez daha gözler önüne serecek.

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1935295613320433863

Ayrıca, ziyaret sırasında Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin güçlendirilmesi ve güncel bölgesel gelişmeler üzerine kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

İki liderin, stratejik iş birliğini derinleştirme ve ortak projeleri ele alma fırsatı bulacağı belirtildi.