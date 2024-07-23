Kabul Edilen Maddeler

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, hayvan bakımevlerine alınan köpekler, rehabilite edildikten sonra sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. Hayvan bakımevlerine alınan hayvanlar, doğru ve güncel veri sağlanabilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı veri sistemine kaydedilecek.

Bakımevine alınan köpeklerden, insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlara, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 9. maddesi kapsamında ötenazi yapılabilecek. Ötenazi işlemi, veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde gerçekleştirilecek.

Yerel yönetimler, sahipsiz köpeklere ilişkin yürüttükleri iş ve işlemlerde, Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi kapsamında gerekli idari tedbirleri almaya yetkili olacak. Ayrıca, hayvanlara yapılacak müdahalelerin sadece tıbbi gerekçelerle değil, kanunda yer alan diğer istisnai durumlarda da yapılabilmesine imkan sağlanacak.

Sahipsiz hayvanların toplanması, hayvan bakımevlerine götürülmesi ve bu hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakımevinde barındırılmasına ilişkin hükümlerin uygulanması sağlanacak. Yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanların bakımevi dışında bir yere terk edilmesi veya bakımevinde barındırılan köpeklerin bakımevi dışında bir yere bırakılması yasak kapsamına alınacak.

İl Hayvanları Koruma Kurulunun görevleri arasına, sahipsiz hayvanların korunmasına yönelik yürütülen çalışmaların yanı sıra, insan, hayvan ve çevre sağlığını korumaya yönelik olarak sahipsiz hayvanlardan kaynaklı sorunları belirlemek ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretmek eklenecek.

Görüşmelerde Gergin Anlar

Muhalefet milletvekilleri, komisyon toplantısının çok uzun sürdüğünü ve sağlıklı çalışma koşullarının kalmadığını belirterek, komisyonun çalışmalarına ara vermesini istedi. Tartışmaların devam etmesi üzerine Komisyon Başkanı Vahit Kirişci, toplantıya ara vererek siyasi partilerin temsilcilerini görüşmeye davet etti. Bu esnada bazı milletvekilleri sıralara vurarak tepkilerini gösterdi. Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil, 2019 yılında hazırlanan TBMM Hayvan Haklarının Korunması İle Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu'nu Komisyon Başkanı Kirişci'nin önüne fırlattı.

Aranın ardından teklifin 7. maddesi de kabul edildi ve toplamda 7 madde onaylanmış oldu. Kirişci, yaklaşık 14 saat süren görüşmelerin ardından toplantıyı bugün saat 12.00'de toplanmak üzere kapattı.

Kaynak : PHA