Genel Sağlık-İş Adıyaman İl Başkanı Hasan Aytemir, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının çalışma koşulları, ücret politikaları ve uygulama farklılıkları nedeniyle önemli sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Yazılı açıklama yapan Aytemir, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği için çalışanların haklarının korunması gerektiğini ifade ederken, sağlık emekçilerinin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesini istedi.

Aytemir, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının her geçen gün yeni hak kayıplarıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, bayram mesai hesaplamaları, gece çalışma ücretleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Bayram döneminde uygulanan idari izin hesaplamalarının çalışanlar arasında farklı sonuçlar doğurduğunu ifade eden Aytemir, nöbet usulü çalışan sağlık personelinin ücret kaybına uğradığını savundu. Aynı kurumda görev yapan çalışanlar arasında farklı uygulamalar yapılmasının adalet duygusunu zedelediğini belirten Aytemir, kamu yönetiminde eşitlik ilkesinin esas alınması gerektiğini söyledi.

Gece çalışmasının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine de değinen Aytemir, gece çalışma ücretlerinin gündüz mesaisine göre daha yüksek olması gerektiğini ifade etti. Toplu sözleşme hükümlerinin tüm illerde aynı şekilde uygulanmasının önemine dikkat çeken Aytemir, farklı uygulamaların çalışma barışını olumsuz etkilediğini kaydetti.

Sağlık çalışanlarının açık ve eşit kurallarla görev yapmak istediğini belirten Aytemir, çalışanların haklarını genişletmesi gereken düzenlemelerin daraltıcı yorumlarla etkisiz hale getirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamasında 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde yaşanan sorunlara da değinen Aytemir, personel eksikliği, artan iş yükü, yetersiz fiziki koşullar ve ücret farklılıklarının çalışanlar üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu söyledi. Ambulans ve ekip sayılarının ihtiyaca göre artırılması gerektiğini belirten Aytemir, sahada görev yapan sağlık çalışanlarının taleplerinin uzun süredir karşılık bulamadığını dile getirdi.

Aytemir, aynı risk altında görev yapan çalışanlar arasında ücret farklılıklarının bulunmasının eşit işe eşit ücret ilkesine aykırı olduğunu belirterek bu durumun çalışma motivasyonunu olumsuz etkilediğini ifade etti.

Genel Sağlık-İş Adıyaman İl Başkanı Hasan Aytemir, sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunların çözümü için bayram mesai hesaplamalarındaki ücret kayıplarının giderilmesini, gece çalışma ücretlerindeki uygulama farklılıklarının sonlandırılmasını, 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde personel ve ekip sayılarının artırılmasını ve ücret adaletsizliğinin ortadan kaldırılmasını talep etti.

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının emeğinin korunmasının kamu hizmetinin kalitesi açısından büyük önem taşıdığını belirten Aytemir, sendika olarak sağlık emekçilerinin haklarını savunmaya devam edeceklerini kaydetti.