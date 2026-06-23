Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Iğdır Yeşilay Şubesi iş birliğinde düzenlenen “Ekolojik Edebiyat Okulu-2” projesi tamamlandı. Türkiye’nin farklı illerinden eğitimcilerin katıldığı programda Adıyaman’ı Sümer Anaokulu Müdürü İbrahim Kuşkaya temsil etti. Doğa temelli öğrenme anlayışını merkeze alan proje kapsamında katılımcılar, çevre farkındalığı, ekolojik okuryazarlık ve yaratıcı eğitim yöntemleri üzerine çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Proje yürütücülüğünü Nagehan Çakmak’ın üstlendiği program, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda hazırlandı. Projede küresel iklim krizine yönelik farkındalık oluşturulması ve çevre okuryazarlığının geliştirilmesi hedeflendi.

Program boyunca Iğdır’ın biyoçeşitliliği, doğal yaşam alanları ve bitki çeşitliliği eğitim sürecinin önemli başlıkları arasında yer aldı. Katılımcılar, doğayı bir öğrenme ortamı olarak değerlendiren uygulamalarla açık sınıf ve doğada öğrenme yöntemlerini deneyimleme fırsatı buldu.

Eğitim sürecinde teorik çalışmaların yanı sıra oyun temelli öğrenme, drama, yaratıcı yazarlık ve çevre temalı ekosinema atölyeleri düzenlendi. Çamur, kil ve ebru atölyelerinde ise doğadan ilham alan sanatsal çalışmalar gerçekleştirildi.

Projenin akademik danışmanlığını Iğdır Üniversitesi’nden Doç. Dr. Adem Yulu, Gazi Üniversitesi’nden Dr. Eda Nur Karakuş Aktan ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden Dr. Türkan Topçu üstlendi. Eğitimlerde saha araştırmaları, çevre okuryazarlığı, ekolojik farkındalık ve edebi üretim süreçleri ele alındı.

Programı tamamlayan Sümer Anaokulu Müdürü İbrahim Kuşkaya, edindiği bilgi ve deneyimleri öğrencilerle paylaşmayı hedeflediğini belirtti. Kuşkaya, çevre bilinci, açık sınıf uygulamaları ve yenilikçi eğitim yaklaşımlarını okul ortamına taşımak istediklerini ifade ederek yeni projeler üretmek için çalışacaklarını söyledi.

Ekolojik Edebiyat Okulu-2 projesinin, eğitimcilerin doğa temelli öğrenme yaklaşımlarını geliştirmesine ve çevre duyarlılığının öğrencilerle buluşmasına katkı sunması amaçlanıyor.