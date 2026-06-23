Kahta İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarı, Ramazan Çarşısı’nda gerçekleştirildi. Öğrencilerin hazırladığı projelerin sergilendiği fuar, yoğun katılımla ziyaret edilirken, gençlerin bilimsel çalışmalarını tanıtma fırsatı bulduğu etkinlikte birbirinden farklı projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Fuar kapsamında ortaokul ve lise öğrencileri tarafından hazırlanan çalışmalar, bilimsel düşünme ve araştırma kültürünün gelişmesine katkı sunarken, öğrencilerin üretkenliklerini ortaya koymalarına da imkan sağladı.

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, İlçe Millî Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve protokol üyeleri fuarı ziyaret ederek öğrencilerin hazırladığı projeleri inceledi.

Fuarda, 54 danışman öğretmenin rehberliğinde 125 öğrenci tarafından hazırlanan toplam 54 proje sergilendi. Öğrenciler, projelerinin hazırlanış süreci, amaçları ve elde edilen sonuçlarla ilgili ziyaretçilere bilgi verdi.

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinatörü Halil İbrahim Demirci koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, araştırma, üretme ve sunum becerilerini uygulamalı olarak sergileme fırsatı buldu.

Yetkililer, fuarın öğrencilerin bilime olan ilgisini artırmasının yanı sıra proje geliştirme kültürünün yaygınlaşmasına ve araştırma temelli öğrenmenin desteklenmesine katkı sunduğunu ifade etti.

Kahta İlçe Millî Eğitim Müdürü Lütfü Başli, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal’a, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç’a, Proje Koordinatörü Halil İbrahim Demirci’ye, okul yöneticilerine, danışman öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Başli, öğrencilerin bilimsel çalışmalara gösterdiği ilginin memnuniyet verici olduğunu belirterek başarılarının devamını diledi.