Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "16 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik jandarma tarafından düzenlenen ‘Narkoçelik-28’ operasyonlarında; 2 ton 294 kilogram uyuşturucu madde, 13 milyon 623 bin 127 adet kök kenevir ve kök skunk, 2 milyon 2 bin 455 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 59 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı, 40’ı tutuklandı. 9’u hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi.

Operasyonların İllere Göre Dağılımı

Yerlikaya, operasyonların illere göre dağılımını şu şekilde açıkladı:

* Diyarbakır: 5 milyon 94 bin 730 adet kök kenevir, 3 milyon 843 bin 800 adet kök skunk, 1 ton 637 kg kubar esrar ve 141,5 kg toz esrar ele geçirildi. 11 zehir tacirinden 7’si tutuklandı, 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

* Antalya: 9 kg esrar ile 4 kg skunk ele geçirildi. 11 sokak satıcısı tutuklandı.

* Ağrı: 186 kg eroin ile 30 kg metamfetamin ele geçirildi. 4 zehir tacirinden 3’ü tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

* Edirne: 2 milyon 65 bin adet kök kenevir ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

* Aydın: Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 7 zehir tacirinden 5’i tutuklandı, 2’si hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

* Erzurum: 760 bin adet kök kenevir ile 13 bin 385 adet kök skunk ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı.

* Hakkâri: 23 kg metamfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri tutuklandı.

* İstanbul: 2 kg bonzai, 2 milyon adet uyuşturucu hap, 226 kg uyuşturucu hap imalatında kullanılan ham madde ve 750 bin adet doldurulmaya hazır uyuşturucu hap kapsülü ele geçirildi. 2 zehir taciri tutuklandı.

* Kırklareli: 1 milyon 843 bin 422 adet kök kenevir ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı.

* Kocaeli: 1 kg bonzai, muhtelif miktarda metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 sokak satıcısından 1’i tutuklandı.

* Mersin: 10 kg skunk ele geçirildi. 3 zehir tacirinden 2’si tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

* Samsun: 4 kg bonzai, 2 bin 455 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 zehir tacirinden 1’i tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

* Aksaray: 1 kg metamfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri tutuklandı.

* Sivas: Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 zehir taciri tutuklandı.

* Afyonkarahisar: 15,5 kg esrar ve 2 bin 790 adet kök kenevir ele geçirildi. 1 zehir taciri tutuklandı.

* Tokat: 3 kg bonzai ele geçirildi. 3 zehir taciri tutuklandı.

Bakan Yerlikaya, jandarma ekiplerinin özverili çalışmalarını takdir ederken, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı

Kaynak : PHA