Atatürkçü Düşünce Derneği Adıyaman Şube Başkanı Prof. Dr. Kenan Özcan, Amasya Genelgesi’nin yayımlanışının 107. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, milli irade, tam bağımsızlık ve Cumhuriyetin temel değerlerinin önemine dikkat çekti. Amasya Genelgesi’nin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Özcan, genelgede ortaya konulan iradenin bugün de yol gösterici niteliğini koruduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Kenan Özcan, 22 Haziran 1919’da yayımlanan Amasya Genelgesi’nin yalnızca Kurtuluş Savaşı’nın değil, Cumhuriyetin kuruluş anlayışının da temel taşlarından biri olduğunu söyledi.

Amasya Genelgesi’nin, ülkenin işgal altında bulunduğu ve devlet yönetiminin büyük zorluklar yaşadığı bir dönemde yayımlandığını hatırlatan Özcan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarının bu belgeyle millet iradesini esas alan tarihi bir adım attığını belirtti.

Özcan, Amasya Genelgesi ile milletin geleceğine yine milletin karar vereceğinin ilan edildiğini ifade ederek, ulusal egemenlik anlayışının temellerinin bu yaklaşımla atıldığını kaydetti.

Tam bağımsızlık kavramının yalnızca askeri mücadeleyle sınırlı olmadığını belirten Özcan, güçlü ekonomi, adaletin egemen olduğu hukuk sistemi, bilim temelli eğitim anlayışı ve ulusal çıkarları esas alan politikaların da bağımsızlığın ayrılmaz parçaları olduğunu dile getirdi.

Aradan geçen 107 yıla rağmen Amasya’da ortaya konulan kararlılık ve bağımsızlık anlayışının güncelliğini koruduğunu belirten Özcan, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında karşılaşılan sorunların bu anlayışın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, laik eğitim sistemi ve demokratik kurumların güçlendirilmesinin Cumhuriyetin kurucu ilkelerine bağlılığın gereği olduğunu vurgulayan Özcan, Türkiye’nin geleceğinin kurucu değerlere daha güçlü şekilde sahip çıkılmasıyla şekilleneceğini söyledi.

Cumhuriyetin milletin ortak eseri olduğunu belirten Özcan, toplumsal birlik ve beraberliğin korunmasının önemine dikkat çekerek, demokratik hukuk devleti, laiklik, sosyal adalet ve ulusal birliğin ortak değerler olarak yaşatılması gerektiğini ifade etti.

Açıklamasında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın kahramanlarını, şehitleri ve gazileri saygı ve minnetle andıklarını belirten Özcan, Cumhuriyetin temel kazanımlarını koruma kararlılığını sürdüreceklerini kaydetti.