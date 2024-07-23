Bu projelerden biri olan İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı (İEP) kapsamında Adıyaman'da yeni personel alımı ilanları yayımlandı. Program, iş arayanların belirli bir meslek veya alanda tecrübe kazanarak iş bulma şanslarını artırmayı hedefliyor.

Neden İŞKUR İEP?

İŞKUR İEP Adıyaman Personel Alımı İlanları sayesinde başvuran bireyler:

* Pratik eğitim alarak iş yerindeki günlük uygulamalara aşina olurlar.

* Teorik bilgilerini pratikle birleştirerek daha donanımlı hale gelirler.

* İşverenlerle tanışarak doğrudan istihdam olanağına sahip olurlar.

* Öğrenim süreçlerini tamamladıktan sonra iş teklifi alma ihtimalleri artar.

İlanlara Nasıl Başvurulur?

İŞKUR İEP Adıyaman Personel Alımı İlanlarına başvurmak oldukça basit bir süreç gerektirir. Aşağıdaki adımları takip ederek ilanlara başvurabilirsiniz:

* İŞKUR’un resmi web sitesine gidin.

* "İşbaşı Eğitim Programı" sekmesini seçin.

* İlgili şehir (Adıyaman) ve ilan kriterlerine göre arama yapın.

* Başvuru formunu doldurun ve gerekli belgeleri yükleyin.

* Başvurunuzun onaylanmasını bekleyin.

Hedef Kitle

İŞKUR'un İEP programı, genellikle şu gruplardaki bireyleri hedef almaktadır:

* Yeni mezunlar: İş tecrübesi olmayan gençler için geniş bir fırsat sunmaktadır.

* İş değiştirmek isteyenler: Mevcut işinde yeterlilik kazanmak isteyen bireyler için ideal bir seçenektir.

* Mesleki eğitim almış ancak deneyimi olmayanlar: Bu kişiler iş yaşamına bir adım daha yaklaşır.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı Başvuru Şartları

İŞKUR'un İşbaşı Eğitim Programı (İEP), işgücü piyasasında gerekli niteliklere sahip olmayan bireylerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmesini sağlamayı hedeflemektedir. Bu programa katılmak isteyen adayların bazı başvuru şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir.

Başvuru İçin Genel Şartlar

İşbaşı eğitim programına katılmak isteyen bireylerin genel olarak aşağıdaki kriterleri sağlaması beklenmektedir:

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak: Program yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geçerlidir.

* 18 yaşını doldurmuş olmak: Başvuru yapacak kişilerin en az 18 yaşında olması gerekmektedir.

* Herhangi bir sosyal güvencesinin olmaması: Katılımcıların, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmamaları aranan ön şartlardandır.

Eğitim ve Deneyim Şartları

* Daha önce benzer bir programdan faydalanmamış olmak: Adaylar, daha önce benzer İŞKUR programlarından yararlanmamış olmalıdır.

* Mesleki eğitim belgesine sahip olmamak: Başvuranların, başvuruda bulundukları meslek dalında herhangi bir mesleki eğitim almadıklarına dair belgeleri sunmaları gerekmektedir.

Özgeçmiş ve Başvuru Belgeleri

Başvuru sürecinin yanı sıra, adayların bazı belgeleri de ibraz etmeleri şarttır. Bunlar:

* Nüfus cüzdanı fotokopisi

* İş başvuru formu: İŞKUR resmi web sitesinden veya yerel müdürlüklerden temin edilebilir.

* Eğitim ve deneyim belgeleri: Önemli bir diğer şart, daha önce edinilen eğitim ve deneyim belgelerinin sunulmasıdır.

İletişim ve Başvuru Yöntemleri

Adayların başvurularını iletebilecekleri çeşitli kanallar mevcuttur. İŞKUR İEP Adıyaman Personel Alımı İlanları kapsamında yer alan iş ilanlarına online başvuru yapma imkanı bulunmaktadır. Ayrıca, İŞKUR’un yerel müdürlükleri aracılığıyla da başvuru süreçleri gerçekleştirilebilir.

Kaynak : PHA