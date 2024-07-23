Caminin girişinin bulunduğu alanın kendisine ait olduğunu iddia eden vatandaş, aracını sürekli olarak camii girişine park ediyor. Bu durum, ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen köy sakinleri arasında büyük bir rahatsızlık yarattı.

Köylüler, durumdan son derece rahatsız olduklarını belirterek şunları söylediler: "Bu vatandaş sürekli aracını camii girişinin önüne park ediyor ve camiye girişimize müsaade etmiyor. Arazinin kendine ait olduğunu ileri sürerek aracını park ediyor. Nereye şikayet edeceğimizi bilmiyoruz."

Durumun çözülmesi için yetkililerden yardım bekleyen köy sakinleri, bu sorun nedeniyle ibadetlerini gerçekleştirmekte zorlandıklarını ve bir an önce çözüm bulunmasını talep ediyorlar. Köylüler, yaşanan bu olayın köyde huzursuzluğa

Kaynak : PHA