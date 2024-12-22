2025 yılı bütçe görüşmeleri sonrasında haftalık çalışmasına 24 Aralık Salı günü başlayacak TBMM Genel Kurulu, Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek. TBMM'yi yeni haftada da yoğun görüşmeler bekliyor.ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu, devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

Teklife göre, ilgili kanunlar çerçevesinde sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler de 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe hakkından faydalanabilecek. Uzman yardımcılığına atananlardan yeterlik sınavına girmeye hak kazananlar için sınav, en geç 6 ay içinde yapılacak. Uluslararası kuruluşlarda görevlendirilenler ile kamu sermayeli kurum veya kuruluşların yurt dışı birimlerinde çalışanların memur olan eşlerine 10 yılı aşmamak üzere, görev süresince aylıksız izin verilebilecek.

Devlet Denetleme Kurulu, vakıflar, kooperatifler, birlikler ve bunların ortaklık ve iştiraklerinde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yapabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, döner sermaye işletmesi kurmaya yetkili olacak.

TBMM'nin haftalık gündem programına göre Hazine ve Maliye Bakanlığına, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Hatay ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan ve 30 Kasım 2024'te mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin mücbir sebep halini, 1 Aralık 2024'ten itibaren her defasında 6 ayı geçmeyen süreler halinde bir yıla kadar uzatma yetkisi verilecek.

Malul ve engellilerin araç alımlarındaki istisna kapsamına girecek araçları, yerli katkı oranı, motor silindir hacmi, emisyon türü ve değerine göre belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Genel Kurul, bu teklifin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından 1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinin tahsilinden vazgeçilmesine ve aile hekimliğine ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak.

TBMM Adalet Komisyonu da AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplanacak. Komisyon, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'ni ele alacak. Söz konusu bu teklife göre de meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar, öğretim elemanı olarak görev yapmak üzere Adalet Bakanı tarafından Akademiye atanabilecek.

Bu arada Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.