Deprem bölgesinde yaşanan yıkımın ardından avukatların sadece hukuki süreçleri yürütmekle kalmadığını, insani yardım çalışmalarında da aktif rol aldığını vurgulayan Demir, adalet sağlanana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

"Barolarımız Olağanüstü Koşullarda Büyük Bir Çaba Gösterdi"

TBB olarak depremin hemen ardından bölgeye gittiklerini söyleyen Demir, baroların deprem sürecinde verdiği mücadeleye dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu büyük felaketin, büyük yıkımın yaşandığı 6 Şubat’ın hemen ertesi gününden itibaren Barolar Birliği yönetimi olarak deprem bölgesindeki illerde katkı sunmak, destek olmak ve görev almak için hepimiz sahada olduk. Özellikle yıkımın en ağır yaşandığı Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da defalarca bulundum. Burada gözlemlediğim en önemli noktalardan biri barolarımızın ve meslektaşlarımızın gösterdiği olağanüstü dayanışma ve çabaydı."

"Baro başkanlarımız, baro yönetim kurullarımız ve tüm meslektaşlarımız, avukatlığın bir kamu hizmeti olmasının bilinciyle hareket etti. Yakınlarını kaybetmiş olmalarına rağmen halkımıza destek olmak için gece gündüz çalıştılar. Sadece delil tespiti ya da hukuki işlemleri yürütmekle kalmadılar. Aynı zamanda yardım dağıtımında da görev aldılar. Adıyaman’da, Hatay’da sabahtan akşama kadar tırlardan eşya indirip dağıtım yapan meslektaşlarımızı bizzat gördüm."

"Barolar, Şehirlerin Hukuka Uygun İmarında Önemli Rol Oynayacak"

Avukatların yalnızca hukuki süreçlerde değil, kentlerin yeniden inşa edilmesinde de önemli katkılar sunacağını ifade eden Demir, sürecin hukuka uygun ilerlemesi için baroların takipçi olacağını belirtti:

"Deprem sonrası şehirlerin yeniden imarında hukukun üstünlüğü ve insan haklarına uygunluk büyük önem taşıyor. Bu süreçte barolarımızın, Barolar Birliği’nin ve avukat meslektaşlarımızın önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Yeniden inşa edilecek kentlerin, geçmişten gelen tarihi ve kültürel dokuya saygılı, insan onuruna yaraşır bir anlayışla inşa edilmesi gerektiğini vurguluyoruz."

"Adıyaman Barosu’nun Yanında Olmaya Devam Edeceğiz"

TBB Başkan Yardımcısı Ercan Demir, konuşmasının sonunda, Türkiye Barolar Birliği’nin Adıyaman Barosu’nun her zaman yanında olacağını belirterek sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Depremde yaşamını yitiren meslektaşlarımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Bu süreçte Türkiye Barolar Birliği olarak Adıyaman Barosu’nun yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Hep birlikte adalet mücadelesine devam edeceğiz. Saygılarımı sunuyorum, teşekkür ederim."

Basın açıklaması, yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

Kaynak : PHA