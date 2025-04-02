İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin 4. günü 647 trafik kazasının meydana geldiğini, 7 vatandaşın hayatını kaybettiği, bin 165 vatandaşın ise yaralandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 4 gününde 34 vatandaşın hayatını kaybettiği, 4 bin 784 vatandaşın ise yaralandığını açıkladı.

4 günlük trafik bilançosunu açıklayan Bakan Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimlerin sürdüğüne dikkati çekerek, bayram tatilinin 4. günü 1 Nisan 2025 Salı günü trafik ekiplerince 495 bin 753 araç denetlendiğini, 21 bin 178 araca hız ve radar işlemi, 51 bin 120 araca ise diğer işlemler yapıldığını kaydedetti.

"Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir" diyen Bakan Yerlikaya, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diledi.

Ramazan Bayramı tatilinin 4. günü (Salı) 647 trafik kazası meydana geldi. Maalesef

⛔️ 7 vatandaşımız hayatını kaybetti,

⛔️ 1.165 vatandaşımız ise yaralandı. Bayramlar sevdiklerimizle bir arada olmanın en güzel zamanı. Bu güzel anları acıya dönüştürmemek için lütfen trafik… pic.twitter.com/akM5U1MKid — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 2, 2025