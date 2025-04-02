“Fişlemeler Sarayın Önünde Yakılacak”

Boykot çağrılarına yönelik soruşturmalar ve fişleme iddialarına tepki gösteren Özgür Özel, bu tür uygulamaların anayasal hakları ihlal ettiğini belirtti. “AK Parti’nin fişlemelerinin tamamını sarayın önünde gençlerle birlikte yakacağız. Bu çağda fişleme olmaz, kalıcı fişleme hiç olmaz,” ifadelerini kullandı.

Volkan Konak’ın Vefatı ve Müftü Tepkisi

Sanatçı Volkan Konak’ın vefatına ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, Konak’ın anısının yaşatılacağını belirterek, “O çok özlediği Atatürk’ün partisini iktidara taşıdığımız gün ona olan borcumuzu ödemiş olacağız” dedi.

Volkan Konak’a Saygısızlık Tepkisi, Boykot Desteği, TRT Eleştirisi ve Diyanet’e Çağrı

Çatalca Müftüsü’nün Konak hakkında yaptığı açıklamalara da sert tepki gösteren Özel, “Bu kişi hakkında hâlâ işlem yapılmamış olması, Diyanet İşleri Başkanı’nın bu ifadeleri paylaştığı anlamına gelir” diyerek hem Diyanet'e hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

TRT’ye ve Aybüke Pusat’a Yapılan Muameleye Tepki

TRT’nin “Teşkilat” dizisinde rol alan oyuncu Aybüke Pusat’ı boykot çağrısı nedeniyle diziden çıkarmasına da tepki gösteren Özel, “TRT tarafsız olmak zorunda. Bu tutum, bir sanatçının işiyle oynanmasıdır. Aybüke’ye sahip çıkacağız” dedi.

Boykot Hakkı ve Gençlere Destek

Özel, boykotun anayasal bir hak olduğunu vurgulayarak, “Bugün gençlerin yaptığı boykotu sonuna kadar destekliyoruz. Sözümüze değer veren herkesi, harcamalarını azaltmaya, kredi kartı kullanmamaya davet ediyoruz” açıklamasında bulundu. Gerçek boykot listelerinin boykotyap.net üzerinden takip edilmesini önerdi.

“Ticaret Bakanı Azgın Azınlık Sözüyle Halkı Aşağıladı”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın boykot yapanlara yönelik “azgın azınlık” ifadesine de sert çıkan Özel, “Azgın azınlık sizsiniz. Halkın iradesi artık bizim yanımızda. Biz makul ve haklı çoğunluğuz” dedi.

“İktidar Yolun Sonunda”

Özgür Özel, Saraçhane ve Maltepe mitinglerine atıfta bulunarak, “19 Mart’tan beri halkın iradesine darbe yapılmakta. Bu iktidar, yapılacak ilk seçimde sandıkta gönderilecektir” dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun Sosyal Medya Kullanımı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya paylaşımlarının kısıtlanmasına yönelik girişimlere de tepki gösteren Özel, “Bu kadar mı korkuyorsunuz? Neredeyse nefes almasın diyecekler. Bu korku, iktidarın gerileyişinin göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA