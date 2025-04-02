Komedyen Yılmaz’dan Aybüke Pusat Kararına Eleştiri: “Tarafsızlık Gerekiyordu”

X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaşım yapan Yılmaz, Aybüke Pusat’a yönelik kararın ardından şu değerlendirmede bulundu:

“Sevgili takipçilerim, devletimizin kanalı TRT'nin bugünkü açıklamasından anlaşılıyor ki, ‘tepki ver tepki ver’ dediğiniz oyuncu arkadaşlarımız dizilerden çıkarılıyor. Bu arkadaşlarımız kabiliyetleri ile mesleklerini icra eden insanlar değil midir? Kendi politik fikirlerini özgürce ifade eden insanlar TRT yapımlarında görev alamıyor mu yani? TRT bizim devlet kanalı değil miydi? Üzgünüm TRT, bu konuda tarafsız olman gerekiyordu.”

Yılmaz, açıklamasının devamında, halkın sevdiği oyuncuların kamu yayıncısı olan TRT’de yer almalarının engellenmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını belirterek, “Herkese tavsiye ettiğin şeyi sen de yapmalısın. O zaman halkın sevdiği oyuncular TRT'de çalışmasın demek oluyor bu. İstemeyen TRT katkı payı ödemesin de diyebilir misin? Hayır diyemezsin. E o halde?” ifadelerini kullandı.

TRT’den Resmi Açıklama Gelmedi

TRT, Aybüke Pusat’ın diziden çıkarılmasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmazken, iddia sosyal medyada geniş yankı buldu. TRT’nin bu konuda nasıl bir değerlendirme yapacağı kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.

Kaynak : PHA