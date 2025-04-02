“Basın ve İfade Özgürlüğü Risk Altında”

Keser, RTÜK Başkanı Şahin’in son dönemde sosyal medya hesabı üzerinden 8 farklı uyarı mesajı yayımladığını belirterek, bu mesajların Üst Kurul’un tarafsızlık ilkesine aykırı olduğunu savundu.

“Uyarılar Yaptırıma Dönüştü”

RTÜK Başkanı’nın açıklamalarının basit birer uyarıdan öteye geçtiğini ifade eden Keser, “Üst sınırdan yaptırımlarla başlayıp, lisans iptaline taşınan ifadelerin yanı sıra 10 günlük ekran karartma cezası uygulandığı dikkate alındığında, bu açıklamaların ‘uyarı’ sınırlarını aştığı çok açık” değerlendirmesinde bulundu.

“Yerli ve Milli Medya Tanımı Basın Özgürlüğüyle Bağdaşmıyor”

Yerli ve milli medya kavramının, basın özgürlüğü ile çelişen bir yaklaşımı yansıttığını savunan Keser, tarafsızlığın yalnızca medya kuruluşları için değil, RTÜK gibi düzenleyici üst kurullar için de temel bir ilke olduğunu vurguladı. Keser, “Bu konuda başarılı bir sınav verilmediği açıktır” dedi.

“Eleştirel Yorumlara Tahammül Yok”

RTÜK üyesi Keser, mevcut uygulamaların eleştirel seslere karşı bir tahammülsüzlüğü ortaya koyduğunu ileri sürdü. “Yapılan açıklamalar ve cezalar birlikte ele alındığında, farklı seslere alan bırakılmadığı, tek sesli bir medya düzeninin amaçlandığı görülmektedir,” ifadelerini kullandı.

“Basın Özgürlüğü Daraldıkça Toplum Zarar Görür”

Açıklamasında basın özgürlüğünün toplumsal denge açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Keser, “Unutulmamalı ki, eleştirmeyen basın suçludur. Basın özgürlüğü daraldıkça bunun zararı tüm topluma yansır” dedi.

Kaynak : PHA