İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar ilçesinde 100 Yıl Mahallesi’nde meydana gelen bir silahlı kavgaya ilişkin basın duyurusu yayımladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silahlı saldırıda yaralanan bekçi Uğur Gölçek'in şehit olduğu açıklandı.İSTANBUL (İGFA) - Alınan bilgiye göre, 2 tim halinde görev yapan bekçiler, sokak üzerinde bulunan şüpheli şahıslara dur ihtarında bulundu.

Şüpheli şahısların kaçmaya başlayarak kendilerine doğru ateş etmesi sonucu bir bekçi yaralandı.

B.Ç. (19), R.Y. (24), A.Ö. (27) ve K.Ö. (31) adlı şahıslar kısa bir süre sonra Bağcılar ilçesinde yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili detaylı soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

Milletimizin başı sağ olsun ???????? İstanbul Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Çarşı ve Mahalle Bekçisi Uğur Gölçek; dün durdurulan şüpheli şahısların silahlı saldırısı sonucu yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün… pic.twitter.com/Th689Zh4CV— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 2, 2025

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, İstanbul Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Çarşı ve Mahalle Bekçisi Uğur Gölçek'in kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.