Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımın, ormanın, toprağın ve suyun önemine ilişkin duyarlılığı artırmak amacıyla düzenlenen ve bu yıl ilk kez uluslararası boyuta taşınan “14. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması"nın sonuçları açıklandı.ANKARA (İGFA) - Bakanlık bünyesindeki Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının DenizBank desteğiyle düzenlediği “Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması" bu yıl uluslararası boyuta taşınarak 14. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması (UTOİFY) adıyla icra edildi.

9 Eylül 2024'te başvuruları sona eren yarışma; “Genel", “Çiftçi", “Öğrenci", “Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları", “DenizBank Çalışanları" ve bu yılın konusu “Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı" olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleştirildi.

Yarışmacılar; tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, çoban, köylü ve köy yaşamına dair faaliyetleri konu alan fotoğraflarla yarışmaya katıldılar.

SEÇİCİ KURUL

Seçici kurul 17 Eylül 2024 tarihinde Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığında toplanarak ödül alan ve sergilemeye layık görülen eserleri belirledi.

Yarışmanın seçici kurulunda Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Dr. Bülent Kahraman Çolakoğlu, Fotoğraf Sanatçısı ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyon (FİAP) Üyesi Reha Bilir, Savaş Muhabiri Coşkun Aral, Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Arslan Güven, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Direktörü Fırat Yurdakul, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ozan Bilgiseren, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işık Sezer, Foto Muhabiri Ümit Bektaş, Kameraman ve Fotoğraf Sanatçısı Sabri Savcı, DenizBank Tarım Bankacılığı Pazarlama Grup Müdürü Canan Aytekin, Bağımsız Jüri Üyesi Perihan Yücel ve Görsel Danışman Serkan Turaç yer aldı.

14 ESER ÖDÜLE LAYIK BULUNURKEN 120 ESER DE SERGİLENMEK İÇİN SEÇİLDİ

14. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'na bu yıl toplam bin 988 katılımcı 8 bin 776 eserle katıldı. Seçici kurul tarafından 13 eser ödüle layık bulunurken 120 eser de sergilenmek üzere seçildi. Ayrıca bir eser de Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından “Bakan Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Yarışmanın ödül töreni de önümüzdeki günlerde belirlenip kamuoyuyla paylaşılacak.

Ödül alan eserler şöyle sıralandı:

ESER SAHİBİ ESER İSMİ ESERİN ÇEKİLDİĞİ ÜLKE ÖDÜLÜ

Kyaw Zay Yar LİN Fishes Selling Burma BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Thirumalai Ganesh SHEERAPATHİ Oasis Birleşik Arap Emirlikleri İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

Elena KONONOVA Reindeer Ride Rusya ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

Beytullah ELES Acı Yol Türkiye ULUSAL BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Özgen BEŞLİ Buz Balıkçısı Türkiye ULUSAL İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

Nevzat YILDIRIM Süpürgeci Zanaatkârlar Türkiye ULUSAL ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

Mehmet Şah DENİZ Küçük Çoban Kız Türkiye BAKAN ÖZEL ÖDÜLÜ

Ender PEKŞEN Kapya Türkiye TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ÇALIŞANLARI ÖDÜLÜ

Meral KAYA Yem Hazırlama Türkiye DENİZBANK ÇALIŞANLARI ÖDÜLÜ

Adil EMEKTAR Salçalık Domates Türkiye ÇİFTÇİ-ÜRETİCİ ÖDÜLÜ

Sude ÖZDEMİR Yaylacı Türkiye ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ

Ahmet ASLAN Lale Vakti Türkiye TEMA"ÜRETİMİN VE ÜRETİCİNİN YÜZYILI" ÖDÜLÜ

Filiz UZUNİSMAİL Sürünün Yolculuğu Türkiye ORMAN: GELECEĞE NEFES ÖDÜLÜ

Haluk SARGIN Sürü ve Menderesler Türkiye 1313: SUYA VEFA ÖDÜLÜ