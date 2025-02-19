AK Parti’ye katılan belediye başkanları arasında, Yeniden Refah Partisi’nden 6, İYİ Parti’den 1, DEVA Partisi’nden 1, bağımsız olarak görev yapan 1 ve CHP’den istifa eden 1 belediye başkanı bulunuyor.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Kablan: "AK Parti Ailemiz Büyümeye Devam Ediyor"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Haydar Sert’in katılımını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti ailemize katılan Adıyaman Suvarlı Belediye Başkanımız Haydar Sert, partimizin grup toplantısında Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozeti takılarak AK Parti’ye katıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti büyüyerek yoluna devam ediyor. Rabbim, partimizin temsil ettiği değerler doğrultusunda nice hayırlı işler yapmayı nasip etsin."

10 Belediye Başkanı AK Parti’ye Geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmanın ardından, AK Parti'ye katılan 10 belediye başkanına rozet taktı. Aralarında Hasankeyf Belediye Başkanı Hamit Tutuş’un da yer aldığı isimler, bundan sonraki süreçte görevlerini AK Parti çatısı altında sürdürecek.

AK Parti'ye geçen belediye başkanları şu şekilde:

Haydar Sert – Adıyaman, Besni, Suvarlı

Hamit Tutuş – Batman, Hasankeyf

Ayhan Çavuş – Çankırı, Orta, Yaylakent

Ebubekir Irmak – Elazığ, Sivrice

Bayram Öztürk – Elazığ, Palu, Beyhan

Adem Gümüş – Erzincan, Tercan, Kargın

Cumali Öztürk – Kütahya, Gediz, Yenikent

Murat Daban – Manisa, Selendi

Mehmet Sıddık Salur – Muş, Merkez, Karaağaç

Alihan Babat – Şırnak, Uludere, Şenoba

Yerel yönetimlerde güçlenme stratejisini sürdüren AK Parti’nin, önümüzdeki süreçte yeni katılımlarla birlikte belediyelerdeki etkisini artırması bekleniyor.

Kaynak : PHA