İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, beraberindeki Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Ali Kaplan ve Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Sağlık'ı Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Fedli Emre Kılıç ve idareciler karşıladı.

Yeni hizmete giren çocuk acildeki incelemesinin ardından personellerle sohbet eden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, personellerin çalışma şartları hakkında bilgiler aldı ve onlara çalışmalarında başarılar diledi.

Başhekimlik makamında gerçekleştirilen toplantıda ise İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik ve Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Fedli Emre Kılıç ile yaptığı değerlendirmede anjiyo, ameliyathane ve eksik olan birimlerin faaliyete geçirilmesini görüştü.

Toplantı sonunda İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, vatandaşların teknolojik altyapıyla donatılan hastanelerin daha verimli ve aktif olarak hizmet vermesi için ilçe ve beldelerdeki sağlık tesislerin yöneticileriyle birlikte yoğun mesai içerisinde olduklarını söyleyerek yöneticilere ve sağlık ordusundaki çalışanlara başarılar diledi.



Kaynak : PHA