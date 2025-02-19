Eğitim kapsamında öğrencilere şu konular anlatıldı:

- 112 İhbar Hattı ve Kullanım Şekli

- Trafik Kuralları ve Trafik Işıklarının Önemi

- Emniyet Kemeri Kullanımı

- Polislik Mesleğinin Tanıtımı

- Güvenli Oyun Alanları ve Riskli Bölgeler

- Okul Giriş ve Çıkışlarında Uyulması Gereken Kurallar

- Yabancı İnsanlarla Doğru İletişim

Geleceğin bilinçli bireyleri yetiştiriliyor

Trafik ekipleri, öğrencilere trafikte yayaların ve araç sürücülerinin uyması gereken temel kuralları uygulamalı olarak anlatarak, emniyet kemeri kullanımı konusunda örnekler sundu. Ayrıca, acil durumlarda 112 ihbar hattının nasıl kullanılması gerektiği ve çocukların güvenliği açısından yabancılarla nasıl iletişim kurmaları gerektiği konusunda önemli bilgiler aktarıldı.

Polislik mesleğine dair merak edilen sorular yanıtlandı

Etkinlik sırasında polis ekipleri, öğrencilere polislik mesleğini tanıtarak görevleri hakkında bilgi verdi. Çocuklar, merak ettikleri soruları sorarak polislerle interaktif bir sohbet gerçekleştirdi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, benzer bilinçlendirme etkinliklerinin devam edeceğini belirterek, çocukların trafik ve güvenlik kurallarını erken yaşta öğrenmelerinin önemine dikkat çekti. Eğitimlerin, öğrencilerin güvenli bir şekilde hareket etmeleri ve toplumsal bilinç kazanmaları açısından büyük katkı sağladığı ifade edildi.

Kaynak : PHA