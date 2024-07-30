GASKEF Başkanı Mansur Yılmaz ve sürücü kursu temsilcileri Sosyal Güvenlik Kurumu Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette GASKEF Başkanı Mansur Yılmaz’a Doğu Anadolu Sürücü Kursları Federasyon Başkanı Kenan Çetin ve Mercan TV yönetim kurulu başkanı ve GASKEF Adıyaman Dernek Başkanı İmam Aslan eşlik etti.

Ziyarette özellikle sürücü kurslarının sorun ve problemleri konuşuldu.

Ziyarete ilişkin GASKEF tarafından yapılan açıklamada; “Sosyal Güvenlik Kurumu Bakan Yardımcımız Ahmet Aydın, Güneydoğu Anadolu Sürücü Kursları Federasyon Başkanımız Mansur Yılmaz ve Adıyaman dernek Başkanımız İmam Aslan’la birlikte Bakanımızı makamında ziyaret ettik. Sektörümüzün sorun ve sıkıntılarını Bakanımıza aktardık ilgi alakalarından dolayı Bakanımıza teşekkür eder saygılar sunarız.” ifadelerine yer verildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın yaptığı açıklamada ise; “Mercan TV Yönetim kurulu başkan İmam Arslan ve Sürücü Kursları Federasyonu Güneydoğu Anadolu Başkanı Mansur Yılmaz ile Doğu Anadolu Başkanı Kenan Çetin’e teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA