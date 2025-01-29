Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed El Şara, geçiş döneminin Cumhurbaşkanı ilan edildi.ANKARA (İGFA) - Suriye'nin resmi devlet haber ajansı olan Suriye Arap Haber Ajansı'na (SANA) göre, Lider Ahmet El Şara'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülkedeki askeri grup temsilcilerinin katılımıyla "Zafer Konferansı" düzenlendi.

Askeri Operasyon Dairesi Sözcüsü Albay Hasan Abdulgani, Büyük Suriye devriminin zaferini ilan ediyoruz ve her yıl 8 Aralık gününü ulusal bayram olarak kabul ettiklerini belirtti.

Abdulgani, açıklamasında, "Geçiş döneminde Lider Ahmed El Şara'nın ülkenin Cumhurbaşkanı olarak atandığını ve kendisinin Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevlerini yürüteceğini ve uluslararası forumlarda ülkemizi temsil edeceğini duyuruyoruz" dedi. Abdulgani, Cumhurbaşkanı'na, ülke için kalıcı bir anayasa onaylanıp yürürlüğe girinceye kadar görev yapacak geçiş dönemi için geçici yasama konseyini kurma yetkisi verildiğini kaydetti.

Lider Ahmed El Şara ise, savaşın ve askeri mücadelenin ortak özelliğinin yıkım, tahribat ve kan dökülmesi olduğunu ancak Suriye'nin zaferi elde edildiğinin ve mümkün olduğunda merhamet, adalet ve iyilikle dolu olduğunu kaydetti.