Uzun yıllardır zor şartlar altında Babusselam Mülteci Kampı’nda kalan ailelerin köye taşınma işlemleri devam ediyor.

2011 yılından bu yana devam eden Suriye’deki iç savaş sebebiyle yüzbinlerce insan Suriye içinde ve dışında farklı bölgelere göç etmek zorunda kaldı. İç savaş sebebiyle on binlerce kişi, zor şartlar altında Suriye’nin kuzeyindeki çadır kentlerde hayatlarına devam ediyor.

İç savaşın başlangıcından bu yana Suriye’de insani yardım çalışmalarında bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı, Qatar Charity Kurumuyla birlikte önemli bir projeyi hayata geçirdi.

280 dönümlük arazi üzerine kurulu

Suriye’nin Kuzey Halep bölgesinde bulunan Azez-Soran kasabına bağlı Tukli köyünde, iç savaş sebebiyle Babusselam Mülteci Kampı’nda kalan 1400 aile için “Umut Şehri” kuruldu.

9 adet mahalleden oluşan köyde, 1200’ü 50 metrekare ve 200’ü 100 metrekare olmak üzere toplamda 1400 adet konut bulunuyor. Köyde ayrıca; 1 camiî, 1 kız okulu, 1 erkek okulu, 1 anaokulu ve 1 meslek okulu olmak üzere toplam 4 okulun yanı sıra; 1 halk eğitim merkezi, 1 spor kompleksi, 1 klinik, 1 çok amaçlı konferans salonu, idare binası, polis merkezi ve 50 dükkândan müteşekkil bir çarşı yer alıyor.

280 dönümlük bir arazi üzerine, yerleşecek ailelerin tüm ihtiyaçlarını giderebilecek şekilde tasarlanan Umut Şehri’nde elektrik, aydınlatma, temiz ve atık su hizmetleri proje kapsamında teçhiz edildi.

Şehirde bulunan 50 metrekare büyüklüğündeki evler; 2 oda, mutfak, tuvalet, banyo, avlu ve ev içi mefruşattan oluşurken, 100 metrekarelik evler ise 4 oda, mutfak, tuvalet, banyo, avlu ve ev içi mefruşattan oluşuyor.

İç savaş sebebiyle yıllardır Babusselam Mülteci Kampı'nda zor şartlar altında hayatlarını sürdüren ailelerin Umut Şehri’ne taşınma işlemleri devam ediyor.

“Kış öncesinde taşınmaların başlaması ayrı bir mutluluk vesilesi”

Proje hakkında bilgilendirmede bulunan İHH Genel Sekreteri Dr. Durmuş Aydın, “Uzun yıllardır zor şartlar altında çadır kamplarda yaşayan aileler, Umut Şehri’nde daha iyi imkânlara sahip bir yaşam alanına kavuşuyorlar. Özellikle kış mevsimi öncesinde projenin tamamlanarak ailelerin taşınmaya başlamış olmaları ayrı bir mutluluk vesilesi oldu. Burada 1400 aile yeni yuvalarına kavuşacak inşallah. Umut Şehri; su ve kanalizasyon şebekesi, elektrik altyapısı ve parke yollar gibi tüm temel altyapı ile tamamen donatılmış durumda. Katar Hayır Kurumu başta olmak üzere, çok büyük emekler verilen bu projeye katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Suriye’nin kuzeyinde şu anda yaklaşık 700 bin kişi derme çatma çadırlarda zor şartlar altında yaşamaya devam ediyor. Ülkede, barınma, sağlık ve gıda alanları başta olmak üzere pek çok alanda yoğun bir şekilde insani yardıma ihtiyaç duyuluyor.

Kaynak : PHA