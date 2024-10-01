Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde 13 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Operasyon bölgelerinde kahraman TSK tarafından terörle mücadelenin sürdürüldüğünü duyuran Milli Savunma Bakanlığı, "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam" mesajı verdi.

TSK unsurlarının Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerindeki çalışmalarını paylaşan Bakanlık, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 11 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1841061264270700617