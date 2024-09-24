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Bakanlık, açıklamasında Mehmetçik'in kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam edeceğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

Bakan Göktaş, 'Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve II. Eylem Planı'nı tanıttı

Bakan Göktaş, 'Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve II. Eylem Planı'nı tanıttı

Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi. ANKARA (İGFA) - Gücünü milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetleri, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.

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