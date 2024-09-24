Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Gücünü milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetleri, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.

Bakan Göktaş, 'Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve II. Eylem Planı'nı tanıttı Bakan Göktaş, 'Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve II. Eylem Planı'nı tanıttı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

Bakanlık, açıklamasında Mehmetçik'in kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam edeceğini duyurdu.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1838495560023597245

Kaynak: igf