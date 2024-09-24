Bu kardeşlik bağları çerçevesinde, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın’ın öncülüğünde Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman’a çocuk parkı malzemeleri gönderdi ve park yapımına başladı.

Kardeşlik Bağları Güçleniyor

Adıyaman’ın Esentepe Mahallesi’ne kazandırılacak olan bu park, deprem sonrası yaralarını sarmaya çalışan şehre büyük bir moral kaynağı oldu. Edirne’den gönderilen yardımlar sadece fiziksel değil, aynı zamanda iki şehir arasındaki dostluk ve dayanışmayı pekiştiren önemli bir adım olarak görülüyor. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, parkın yapımı ve mevcut parkların bakımına dair çalışmaları yürüten Edirne ekibine teşekkürlerini ileterek, bu kardeşlik köprüsünün daha da güçleneceğini dile getirdi.

Başkan Tutdere, “Edirne’den uzanan dost eliyle bir kez daha güç bulduk. Edirne halkına ve Belediye Başkanımız Sayın Filiz Gencan Akın’a minnettarız. Esentepe Mahallesi’nde çocuklarımıza güvenli ve güzel bir oyun alanı sağlamak için bu yardımlar çok değerli. Parklarımızın bakımı ve eksiklerinin giderilmesi ile şehirdeki yaşam kalitesini artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Edirne’nin Yardımları Umut Veriyor

Edirne Belediyesi’nin Adıyaman’a yönelik yardımları, depremden büyük zarar gören şehre yeniden umut kazandırıyor. Özellikle çocukların oyun oynayabileceği güvenli alanlar yaratılması, Adıyaman’ın sosyal hayatını canlandırma açısından büyük önem taşıyor. Çalışmalar kapsamında park alanları yenileniyor, çocuk oyun alanları kuruluyor ve bölgedeki yeşil alanlar genişletiliyor.

Adıyaman ve Edirne Arasındaki Dayanışma Büyüyor

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, bu yardımların yalnızca fiziksel anlamda değil, iki şehir arasında kalıcı dostluk bağlarının oluşmasına da vesile olduğunu vurguladı. "Adıyaman'dan Edirne’ye gönül dolusu selamlarımızı ve sevgilerimizi yolluyoruz. Bu dostluk köprüsü, kardeş şehir ilişkimizin temel taşı olacak” diyerek, iki şehir arasında kurulan bağların uzun yıllar sürecek kalıcı bir işbirliğine dönüşmesini temenni etti.

Parkın Sosyal Yaşama Katkısı

Yeni yapılacak park, sadece çocukların değil, bölge halkının da sosyal yaşamına katkı sağlayacak. Esentepe Mahallesi sakinleri, deprem sonrasında toparlanmaya çalışan şehirlerinde böyle bir sosyal alanın oluşturulmasından memnuniyet duyuyor. Parkın, deprem sonrası yaşam alanlarını canlandırmaya yönelik büyük bir adım olduğu belirtilirken, bu tür desteklerin Adıyaman'ın yeniden inşasında önemli bir rol oynadığı ifade ediliyor.

Kaynak : PHA