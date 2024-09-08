Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinde tespit edilen 16 terörist Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde belirlediği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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Bakanlık, "Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam!" mesajı verdi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1832688450526482551

Kaynak: igf