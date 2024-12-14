İki taraf arasında yapılan görüşmelerde, PKK/YPG'nin Süleyman Şah Türbesi'nden çekilmesi gündeme geldi. SMO'nun ilerleyişini sürdürdüğü ve bölgenin terörden arındırılmasına yönelik operasyonların devam ettiği bildirildi.

Türbe, Türkiye'nin Sınır Dışındaki Tek Egemen Toprak Parçası

Süleyman Şah Türbesi, Türkiye'nin sınırları dışında egemenlik hakkına sahip olduğu tek toprak parçası olarak biliniyor. Türbe, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin dedesi ve Ertuğrul Gazi'nin babası olan Süleyman Şah’ın kabri olması nedeniyle, hem tarihî hem de stratejik bir öneme sahip. Türbenin bulunduğu bölge, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalarla egemenlik hakkına sahip olduğu bir alan olarak tanınıyor.

Bölgedeki Hareketlilik Artıyor: SMO’nun Yeni Hedefi Türbe

SMO, Fırat Nehri’nin batısında yer alan PKK/YPG unsurlarını bölgeden çıkarmak için operasyonlarına hız verdi. Münbiç bölgesinin terör unsurlarından arındırılmasının ardından, gözler Süleyman Şah Türbesi’ne çevrildi. Bölgede devam eden operasyonlarla birlikte türbeye yönelik stratejik hamlelerin hız kazandığı belirtiliyor.

PKK/YPG’nin türbeden çekilmesine ilişkin görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, bölgenin kontrolünün Suriye Milli Ordusu’na geçip geçmeyeceği merak konusu oldu. SMO'nun, türbeye yönelik herhangi bir askeri müdahale yapmadan önce, diplomatik girişimlerle çözüm arayışında olduğu kaydedildi.

Türbe Eski Yerine Taşınacak Mı? Bakanlık: "Sahadaki Koşulları Takip Ediyoruz"

Bölgedeki gelişmelerin ardından, Milli Savunma Bakanlığı, Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınıp taşınmayacağına dair açıklama yaptı. Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, "Suriye Milli Ordusu'nun bölgedeki ilerleyişi ve terörden arındırma operasyonları devam etmektedir. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konu değerlendirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Süleyman Şah Türbesi, Mart 2015'te Türkiye'nin gerçekleştirdiği "Şah Fırat Operasyonu" ile güvenlik gerekçesiyle Türkiye sınırına 180 metre mesafedeki Eşme Köyü’ne taşınmıştı. Bu operasyon sırasında türbe geçici bir statü ile sınır bölgesine alınmış, türbenin yeniden Karakozak Köyü'ne taşınıp taşınmayacağı tartışmaları o dönem de gündeme gelmişti.

Süleyman Şah Türbesi'nin Tarihi Önemi

Süleyman Şah Türbesi, Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde sınırları dışında egemenlik hakkına sahip olduğu tek toprak parçası olarak biliniyor. Türbe, Türkiye-Suriye sınırına 30 kilometre mesafedeki Caber Kalesi'nde bulunuyordu. Ancak, 1960'larda Tabka Barajı'nın inşa edilmesiyle bölgenin sular altında kalma riski ortaya çıktı. Bu nedenle Türkiye ve Suriye arasında yapılan görüşmeler sonucunda, türbe Halep-Haseke yolu üzerindeki Karakozak Köyü'ne taşındı.

2011’de Suriye iç savaşının başlamasıyla, türbenin bulunduğu bölge IŞİD tehdidi altına girdi. Bu gelişme üzerine, Türkiye 21-22 Şubat 2015'te "Şah Fırat Operasyonu" düzenleyerek türbeyi daha güvenli bir bölge olan Eşme Köyü’ne taşıdı. Bu köy, Türkiye sınırına yalnızca 180 metre mesafede bulunuyor. Operasyon sırasında türbedeki eşyalar, manevi semboller ve askerî muhafız birliği de bu bölgeye nakledildi.

Türbe Türkiye'nin Toprağı mı? Uluslararası Anlaşmalar Ne Diyor?

Süleyman Şah Türbesi’nin hukuki statüsü, 20 Ekim 1921’de imzalanan Ankara Anlaşması ve 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması ile belirlendi. Bu anlaşmalara göre, Türkiye Cumhuriyeti, Suriye topraklarında yer alan türbe üzerinde muhafız bulundurma, Türk bayrağı çekme ve egemenlik hakkına sahip olma hakkını elde etti.

Bu statü, türbenin hem hukuki hem de siyasi olarak Türkiye'nin toprak parçası kabul edilmesini sağladı. Bu nedenle, Türkiye’nin Suriye’deki en kritik noktalarından biri olma özelliği taşıyor.

Bölgedeki Hareketlilik Sürüyor

Fırat’ın batısında devam eden SMO operasyonları, Türkiye için stratejik öneme sahip Süleyman Şah Türbesi'ni bir kez daha gündeme getirdi. PKK/YPG’nin türbeden çekilmesi için yürütülen müzakereler ve bölgedeki askeri hareketlilik dikkatle izleniyor.

SMO’nun bölgedeki ilerleyişi ve PKK/YPG'nin geri çekilmesiyle birlikte, türbenin eski yerine taşınıp taşınmayacağı merak konusu oldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın “uygun koşulların oluşması durumunda değerlendirilecek” açıklaması, bu konuda somut bir adımın henüz atılmadığını ancak seçeneklerin masada olduğunu gösteriyor.

Süleyman Şah Türbesi, hem Türkiye'nin uluslararası alandaki hak ve menfaatlerini hem de bölgedeki askeri ve stratejik dengeyi etkileyen önemli bir nokta olmaya devam ediyor. Gözler şimdi, Suriye Milli Ordusu'nun ilerleyişi ve bölgede yaşanacak olası gelişmelere çevrildi.

Kaynak : PHA