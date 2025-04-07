Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre sıcaklığın batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece, diğer bölgelerde ise 8 ila 10 derece altına inmesi bekleniyor.

Soğuk havanın, yurdun batısında hafta sonuna kadar, doğusunda ise önümüzdeki hafta başına kadar etkili olacağı tahmin edilirken soğuk havayla birlikte, yüksek kesimler başta olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görülmesi bekleniyor.

FIRTINA VE KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Saat 08.00’den itibaren İstanbul Avrupa Yakası’nda, öğle saatlerinden itibaren ise Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. Kısa süreli olacağı belirtilen yağışların, metrekareye 15 ila 30 kilogram aralığında düşeceği tahmin ediliyor.

ZİRAİ DON UYARISI

Gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun batısında zirai don riski bulunuyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Meteoroloji’nin tahmin ve erken uyarıların takip edilmesi gerekiyor.

Bu arada İstanbul AKOM'dan yapılan uyarıya göre de, fırtına (40-70 km/s), ani sıcaklık düşüşü ve sağanak yağmur nedeniyle oluşabilecek su baskınları, ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve hazırlıklı olmaları istendi.

Sabah ve öğle saatlerinde trafiğe çıkacak İstanbulluların güncel hava durumu bilgilerini takip etmeleri gerektiği hatırlatılırken vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alması ve mümkünse toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri önerildi.

Öte yandan yurt genelidne beklenen en düşük sıcaklıklar ise şöyle; Ankara -2, İstanbul 2, İzmir 5, Konya -2, Antalya 8, Bolu -2, Samsun 4, Trabzon 3, Erzurum -6, Malatya -1, Diyarbakır 3 derece.