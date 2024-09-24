2012-2013 eğitim öğretim döneminden beri yürütülen İyilikte Yarışan Sınıflar Projesine, her yıl 1 milyondan fazla öğrenci katılıyor. Proje geçtiğimiz yıl, Milli Eğitim Bakanlığı ile İHH İnsani Yardım Vakfı arasında imzalanan protokol ile 5 yıl daha uzatılmıştı.

İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi, öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren bilinçli, yardımsever ve erdemli insanlar olarak yetişmelerine katkı sağlıyor. Aynı zamanda Türkiye’de ve diğer ülkelerde anne babasını kaybetmiş çocukların, temel ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefliyor. Proje, Türkiye’de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisedeki öğrencilerin gönüllü katılımlarıyla gerçekleşiyor.

43 ülkede 134 bin 521 yetim destekleniyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, 43 ülkede toplam 134 bin 521 yetimi her ay düzenli olarak destekliyor. Türkiye’de ise sponsor olunan yetim sayısı 80 ilde 12 bin 396. 2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde, ‘İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi’ kapsamında toplamda 2 bin 404 okul, 6 bin 90 yetime sponsor oldu. Proje kapsamında 42 farklı ülkeden yetimler, Türkiye'deki öğrenciler tarafından destekleniyor.

Proje sempozyumda ele alınmıştı 2023 yılı Ekim ayında, Kocaeli Üniversitesi'nde, İHH İnsani Yardım Vakfı ile Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ortaklığında düzenlenen 3. Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyet Sempozyumu’nun konusu ‘Yetim’ olmuştu. Sempozyumun “Yurt İçi Yetim Çalışmaları” başlıklı 6. Oturumunda “Okullarda Yardımlaşma Bilinci Üzerine Yapılan Çalışmaların, Öğrenciler Üzerinde Etkisi’’ konu başlığına uygun örnek olarak gösterilen İyilikte Yarışan Sınıflar Projesiyle ilgili İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Yusuf Bilgin sunum yapmıştı. Sempozyumda projenin öğrenciler üzerindeki etkisi araştırma raporları ile incelenmişti.

Projeye nasıl dâhil olunuyor?

Projeye destek olmak isteyen öğrenciler, öğretmenleri aracılığıyla yetim sponsoru olmak için başvuruda bulunabiliyor. Yetim Sponsorluk Formu elden teslim edilebildiği gibi, https://www.ihh.org.tr/bagis/yetim sayfası üzerinden de doldurulabiliyor. Yetim Özet Bilgi Formu sınıflara ulaştıktan sonra yetim bilgilerine www.ihh.org.tr/yetimlerim üzerinden ulaşılabiliyor.



Kaynak : PHA