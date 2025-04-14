Görüntülerde, dağlık bölgelerde yaşamını sürdüren ve özellikle koruma altında olan dağ keçilerinin, şehir merkezine oldukça yakın bir noktaya kadar gelmesi dikkat çekti. Vatandaşlar, hayvanların doğal yaşam alanlarından besin bulmakta zorlanmaları nedeniyle yerleşim yerlerine kadar inmiş olabileceğini ifade etti.

Sincik girişinde sabah saatlerinde kaydedilen görüntülerde, grup halinde yola çıkan dağ keçilerinin çevredeki alanlarda yiyecek aradığı görülüyor. Özellikle kış aylarında ve ilkbahar başlarında bu tür manzaralara sıkça rastlandığını belirten doğa gözlemcileri, hayvanların açlık nedeniyle insan yaşamına daha fazla yaklaşmak zorunda kaldığını vurguluyor.

Adıyaman’ın Dağ Keçileri: Yaban Hayatının Sessiz Sakinleri

Adıyaman, dağlık ve ormanlık arazileriyle çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. Dağ keçileri (Capra aegagrus), özellikle Kahta, Gerger, Sincik ve Çelikhan gibi kuzey ilçelerde sıkça rastlanan, nesli tehdit altında olan türlerden biri. Türkiye'de koruma altında bulunan bu tür, özellikle kış mevsiminde ve ilkbaharın başlarında yiyecek bulmakta zorlandığı zamanlarda yerleşim birimlerine yakın noktalarda görüntülenebiliyor.

Uzmanlar, bu tür hayvanların rahatsız edilmeden gözlemlenmesi ve kesinlikle beslenmemesi gerektiğini, doğal dengenin korunması açısından bu tür müdahalelerden kaçınılmasının önem taşıdığını belirtiyor.

Vatandaşlara Çağrı: Yaban Hayatıyla Saygılı Temas

Yetkililer, vatandaşlardan yaban hayvanlarıyla karşılaşıldığında sessiz kalmaları, ani hareketlerden kaçınmaları ve hayvanların doğal ortamlarından uzaklaşmalarına neden olmamaları konusunda uyarıda bulunuyor. Özellikle nesli tehdit altında olan dağ keçilerinin korunması ve yaşam alanlarının tahrip edilmemesi için farkındalığın artırılması gerektiği ifade ediliyor.

Kaynak : PHA