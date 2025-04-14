Basın açıklamasına Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın selamlarını ileterek başlayan Demir, şu açıklamalarda bulundu:

“Türkiye olarak ne yazık ki, milletimizin gerçek gündeminden uzaklaştırıldığı, yapay polemiklerle oyalandığı bir dönemi yaşıyoruz. Ülke gündemi diplomalarla, boykotlarla meşgul edilirken, halkımızın mutfağındaki yangın her geçen gün artarak devam ediyor. Hayat pahalılığı sinsice, sessizce ama acımasızca büyüyor. Gıda fiyatları bir ayda yüzde 4,2; bir yılda yüzde 42,4 oranında artmış durumda. Giyim harcamaları yüzde 61; eğitim giderleri yüzde 91 oranında zamlanmış! Yani evladını okula göndermek, üstüne başına kıyafet almak, artık milyonlarca vatandaşımız için bir hayale dönüşmüş durumda.”

Demir, dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda için aylık 23 bin 615 TL harcama yapmak zorunda kaldığını, ancak mevcut asgari ücretin bu harcamanın altında kaldığını vurguladı. “Bir hanenin ancak üç buçuk asgari ücretle ayakta kalabileceği bir döneme girildi” diyen Demir, şöyle devam etti:

“Dört kişilik bir ailede üç kişi çalışsa bile bu maaşlarla kimseye muhtaç olmadan, borçsuz bir şekilde ev geçindirmek mümkün değildir. Ülkemizde insan onuruna yaraşır bir hayat sürmek, bırakınız işsiz kardeşlerimizi, çalışanlar için bile artık hayal haline gelmiştir.”

Ekonomik tablonun sorumlusunun hükümet olduğunu belirten Demir, “Bu fiyatlara, bu enflasyona, bu geçim sıkıntısına bizi mahkûm eden ekonomi yönetimi değil midir? Daha açık soruyorum: Açlığın, sefaletin, geçinememenin sorumlusu Hükümet değil midir? Hükümet değilse kimdir?” diye sordu.

“Elektrik Zammı, Üretim Maliyetinden Değil Kâr Hırsından”

Basın açıklamasında elektrik fiyatlarına yapılan son zamma da değinen Demir, şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti iktidarı yıllar önce ‘hizmet artacak, fiyatlar düşecek’ diyerek başlattığı elektrik özelleştirmesinin sonucunu, şimdi hep birlikte görüyoruz. Fiyatlar düşmedi, tam tersine fahiş zamlar yapıldı. Geçen hafta yapılan yüzde 25’lik yeni elektrik zammı, üretim maliyeti artmadığı halde yapıldı. Bu zam, elektrik üretimi pahalandığı için değil, yandaş dağıtım şirketlerinin kârı artsın diye yapıldı.”

Demir, devletin ürettiği elektriğin yine devletin döşediği hatlardan geçirilerek vatandaşa yüksek fiyatlarla satıldığını belirterek, her 100 liralık fatura tutarının 79 lirasının üretimle ilgisi olmayan kalemlere gittiğini iddia etti.

“Şehit ailelerine ve gazilerimize devlet eliyle sağlanan destekli elektriğin bile yüzde 93’ü bu şirketlere gitmektedir. Bu nasıl bir adalettir, bu nasıl bir vicdandır?” dedi.

“YRP, Adaletsiz Sisteme Son Vermek İçin Geliyor”

Yeniden Refah Partisi olarak bu düzene karşı olduklarını ifade eden Demir, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Yeniden Refah Partisi olarak biz, bu adaletsiz düzene ‘dur’ demek için varız. Biz, ‘önce millet’, ‘önce adalet’, ‘önce ahlak’ diyoruz. Bu ülkenin kaynakları vardır, çözüm mümkündür, bereketli bir ekonomi mümkündür. Ancak bunun için öncelikle bu faizci, rantiyeci zihniyetten kurtulmak gereklidir. Elektrikte, doğalgazda, gıdada, her alanda milletimizin sırtına yük olan bu adaletsiz sistemi sona erdirmek, hakkı ve adaleti hâkim kılmak için geliyoruz. Yeniden Refah iktidarında vatandaşımız fatura öderken ezilmeyecek, kamu kaynakları yandaşa değil, vatandaşa kullanılacaktır. Çare Millî Görüş’tedir, çözüm Adil Düzen’dedir.”

Demir, basın toplantısına katılan basın mensuplarına teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Kaynak : PHA