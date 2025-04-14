Asnuk’un açıklamasında öne çıkan başlıklar şöyle:

“Seçimden Önce Varlardı, Şimdi Yoklar”

Açıklamasında seçim öncesi yoğun şekilde sahada görünen milletvekillerinin seçim sonrası ortadan kaybolduğunu ifade eden İl Başkanı Haşim Asnuk, şu ifadeleri kullandı:

“Malumunuz, seçimden önce her köşe başında karşımıza çıkan, 'Adıyaman’a hizmet aşkıyla yanıp tutuşan' iktidar milletvekillerimizi, seçimden sonra görmek artık mümkün değil. Anlaşılan o ki; milletin yanına seçimden seçime uğramak bir gelenek haline gelmiş. Ne mutlu bize(!) ki protokol programlarında boy gösteren, ama bir çay ocağında oturup halkın derdini dinlemeyi gereksiz gören vekillerimiz var. Zaten seçtikleri milletvekillerinden Sayın Alkayış hariç diğerleri halkın içinden çıkmış kimseler değil. Onun da elinden mi bir şey gelmiyor, bilemiyorum.”

“Yara Bandı Bile Yokken, Hangi Yara Sarılacak?”

Deprem sonrası yapılan çalışmalarla ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan Asnuk, rezerv alanlarındaki iş yeri teslimlerinin geciktiğini ve vaatlerin yerine getirilmediğini savundu:

“Deprem sonrası büyük acılar yaşayan şehrimizde, özellikle rezerv alanlarındaki işyerlerinin teslimi konusunda söylenenler mi, yapılanlar mı derseniz, söylemler çok süslü, ama ortada hâlâ teslim edilen işyeri yok. Üzerinden iki yıl geçti, insanlar hâlâ konteynerde, ama vekillerin dillerinde hâlâ 'yaraları saracağız' cümlesi. Yara bandı bile yokken, hangi yarayı sarmaktan bahsediyorsunuz?”

“Çarşı Projesi Bilmeceye Döndü”

Asnuk, Adıyaman merkezde yürütülen çarşı projesine de değinerek, ikinci ve üçüncü etapların akıbetinin belirsizliğini koruduğunu söyledi:

“Çarşı projesi deseniz, birinci etapla övünülüyor, hoş güzel biz de takdir ediyoruz ama sonrası meçhul. Asıl yapılması zorunlu olan ikinci ve üçüncü etapların gelip gelmeyeceğini biz değil, kahve falı bakanlar söylüyor neredeyse. Hangi tarihte başlayacak? Hangi yılda bitecek? Sadece Allah bilir… ama kamuoyu da bir zahmet bilsin isteriz.”

“Tarımda Suskunluk, Tütünde Hayal Kırıklığı”

Koçali ve Gömükan baraj projeleri ile tütün üreticilerinin durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Asnuk, şunları kaydetti:

“Tarımda ise tam bir suskunluk hâkim. Koçali ve Gömükan barajları, iktidar milletvekillerinin dillerinde yıllardır 'bitmek üzere' ama haritada bile hâlâ 'yapım aşamasında'. Çiftçi su bekliyor, toprak çatlıyor, ama açıklama yok. Yine beklememiz isteniyor, sabrımızla sınanıyoruz.”

“Ve en hassas mesele: Adıyaman’ın tütünü. Tütüncüye göz kırpan olmadı, ama Filip Morris’e göz kırpmaktan öte, resmen göz kırpıldı. Mecliste tütün yasası görüşülürken, 'biz Adıyamanlıyız' diyen vekillerin, Adıyamanlı tütün üreticisinin değil de çok uluslu şirketlerin yanında saf tutması, açık bir hayal kırıklığıdır. Kimse kusura bakmasın; tütünüyle geçinen Adıyamanlı köylü, bu vefasızlığı not etmiştir.”

“Adıyamanlılar Hesap Soracak Güce Sahiptir”

Saadet Partisi olarak sorular sorduklarını ve kamuoyunun cevap beklediğini ifade eden Asnuk, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Biz Saadet Partisi olarak soruyoruz:

• Söz verilen rezerv alanındaki iş yerleri neden hâlâ teslim edilmedi?

• Çarşının ikinci ve üçüncü etabı ne zaman başlayacak?

• Barajlar neden hâlâ bitmedi?

• Tütüncünün hakkı neden şirketlere peşkeş çekiliyor?

• Ve en önemlisi: Vekillerimiz Adıyaman’da tertip ve ayarlanmış ziyaretler hariç en son ne zaman bir vatandaşın elini sıktı?”

“Adıyaman Sahipsiz Değil”

İl Başkanı Haşim Asnuk, açıklamasının sonunda Adıyaman halkının iradesine ve direncine güvendiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Adıyamanlılar her şeyi görüyor, duyuyor ve günü geldiğinde gereken cevabı sandıkta verecek güce sahiptir. Şunu da herkes iyi bilsin: Adıyaman sahipsiz değildir. Biz buradayız, halkımızın yanındayız, haklıyız ve susmayacağız.”

Kaynak : PHA