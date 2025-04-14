“Adıyaman’ın Tüm Sorunlarına Hakimiz, Yoğun Mesai Harcıyoruz”

6 Şubat depremleriyle büyük zarar gören Adıyaman’ın yaralarının sarılması için gece gündüz çalıştıklarını belirten Milletvekili Özhan, “Bir yandan depremin izlerini silmeye çalışıyoruz, diğer yandan da şehrimizi her alanda kalkındırmak için çaba gösteriyoruz. Yeniden imar ve inşa sürecinde tarım, sanayi ve turizm gibi gelişim alanlarına özel bir önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Turizm İçin Ankara'da Stratejik Toplantı

Turizm alanında atılan yeni adımlara ilişkin bilgi veren Özhan, Ankara’da Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yöneticileriyle önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Özhan, “Ajansın Genel Müdür Yardımcısı Dr. Elif Balcı Fisunoğlu ve Pazarlama ve İletişim Daire Başkanı Vekili Esin Zeynep Selvi ile bir araya gelerek Adıyaman’ın turizm potansiyelini masaya yatırdık. Oldukça verimli geçen toplantı, şehrimizin turizmde atacağı yeni adımlar için yol haritası niteliğinde oldu” dedi.

“Adıyaman, Yalnızca Gezilecek Değil, Hissedilecek Bir Şehir”

Adıyaman’ın tarihi ve kültürel mirasıyla Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri haline geldiğine işaret eden Özhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Adıyaman, tarihin en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmış bir şehir. Nemrut Dağı’nın eşsiz gün doğumu manzarasından Kommagene Krallığı’nın mirası Arsemia Antik Kenti’ne, Cendere Köprüsü’nden Karakuş Tümülüsü’ne, Perre Antik Kenti’nden Gerger Kalesi’ne kadar birçok tarihi değeri bünyesinde barındırıyor. Bu şehir yalnızca gezilecek bir yer değil; aynı zamanda keşfedilecek ve hissedilecek bir masal diyarıdır. Gözlerinizi kapatıp rüzgarı dinlerseniz, binlerce yıl öncesinin hikâyeleri kulağınıza fısıldanabilir.”

Mayıs Ayında Geniş Katılımlı Turizm Toplantısı Yapılacak

Adıyaman’da önümüzdeki dönemde turizme yönelik kapsamlı bir toplantı düzenleyeceklerini açıklayan Hüseyin Özhan, “Mayıs ayında paydaşlarımızla birlikte geniş katılımlı bir toplantı yaparak hem sahadaki tarihi alanları yerinde inceleyeceğiz hem de turizm stratejimizi gözden geçireceğiz. Adıyaman’ın turizm potansiyelini daha görünür hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Milletvekili Özhan açıklamasını, “Tüm hemşerilerime selamlarımı gönderiyorum. Her zaman olduğu gibi birlikte başaracağız” sözleriyle tamamladı.

Kaynak : PHA