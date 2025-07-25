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Ziyarete AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan’a Adıyaman İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş, Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız, İl Genel Meclis Üyeleri Sait Kısacık ve Mehmet Karaca, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, İl Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Çetin, Sincik İlçe Başkanı Fikret Öksüz, Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, önceki dönem Kahta İlçe Başkanı Mehmet Reşat Turanlı ve teşkilat üyeleri eşlik etti. Ziyaret sırasında Başkan Korkut’a görevinde başarılar dileğinde bulunan Milletvekili Şan, “Rabbim daim güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin” ifadelerini kullandı. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulması ve yerel hizmetlere dair sohbetle sona erdi.

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