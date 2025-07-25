Program, Adıyaman Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ev sahipliğinde başarıyla tamamlandı.

Üç hafta süren program boyunca öğrenciler hem Türkçeyi öğrenme ve geliştirme imkânı buldu hem de Adıyaman’ın kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı elde etti. Nemrut Dağı, Cendere Köprüsü ve Perre Antik Kenti gibi tarihi alanları ziyaret eden öğrenciler, geçmişe yolculuk yaptı. Samsat Lavanta Bahçesi ve Baraj Gölü ile Kızılin Kanyonu gibi doğal güzellikleri de gezen öğrenciler unutulmaz anılar biriktirdi.

Adıyaman kültürünü daha yakından tanımak amacıyla Adıyaman Çarşısı ve Oturakçı Pazarı’nda halkla bir araya gelen öğrenciler, el sanatlarını ve yöresel ürünleri incelediler. Ayrıca düzenlenen harfane gecesinde Adıyaman’a özgü çiğköfte gibi yöresel lezzetleri tattılar ve kültürel etkinliklerle dolu bir program geçirdiler.

Programın sonunda öğrenciler, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş’i makamında ziyaret etti.

Öğrenciler, kendilerini en iyi şekilde ağırlayan Adıyaman Üniversitesine ve Rektör Keleş’e misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş ise yaptığı konuşmasında, öğrencilerin sadece Türkçe öğrenmekle kalmayıp aynı zamanda Adıyaman’ın zengin tarihi, kültürel ve doğal mirasını yakından tanıdıklarını vurguladı. Bu tür programların kültürel etkileşim açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Rektör Keleş, “Adıyaman Üniversitesi olarak Türkçeyi ve Türk kültürünü dünyaya tanıtma misyonuna katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerin ülkelerine dönerken yanlarında güzel anılar ve dostluklar götürdüklerine inanıyorum.

Uluslararası öğrencileri Adıyaman’da görmekten her zaman memnuniyet duyacağız.” dedi.

Program, katılım belgelerinin takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Kaynak : PHA