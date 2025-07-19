Vali Dr. Osman Varol’dan sahada inceleme

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, ilçede devam eden TOKİ sosyal konutlarının inşaat sahasında incelemelerde bulundu. 21 bloktan oluşan ve modern yaşam standartlarını taşıyan proje hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Varol, bölgedeki dönüşümün önemini vurgulayarak şu ifadelerde bulundu:

“Samsat ilçemizde yepyeni bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Bu önemli projenin tamamlanmasıyla birlikte konumu ve mistik havasıyla Samsatlı vatandaşlarımıza güvenli, konforlu ve daha sağlıklı bir yaşam alanı sunulmuş olacaktır.”

Afetlere karşı dayanıklı, sosyal yaşamla uyumlu konutlar

Proje kapsamında inşa edilen sosyal konutlar; güvenli yapı özellikleri, çevre düzenlemesi ve sosyal donatı alanlarıyla Samsatlı vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Depreme dayanıklılığı ön planda tutulan konutlar, çağdaş mimari anlayış doğrultusunda tasarlanıyor.

Kaynak : PHA