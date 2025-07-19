Gençlerle hedef ve eğitim üzerine söyleşi

Kütüphane ziyaretinde öğrencilerle sohbet eden Vali Dr. Osman Varol, gençlerin gelecek planlarını ve hedeflerini dinleyerek eğitim konusunda tavsiyelerde bulundu. Gençlere hitaben yaptığı konuşmada, iyi bir eğitimin başarıya giden en sağlam yol olduğunu vurgulayan Vali Varol şu ifadeleri kullandı:

“Bir milletin en büyük sermayesi iyi yetiştirilmiş gençliğidir. Unutmayınız ki hedefleri, idealleri büyük olanın geleceği de büyük olur. Yarının büyük ve güçlü Türkiye’sini sizler inşa edeceksiniz. Ülkemizin yarınlarını emanet edeceğimiz siz değerli gençlerimizin kesintisiz bilgiye ulaşarak en iyi şekilde yetişmesi için devlet olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.”

Modern donanımıyla dikkat çekiyor

“Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen Samsat Halk Kütüphanesi; modern okuma salonları, dijital erişim olanakları ve çok yönlü kaynaklarıyla bölge halkına hizmet sunuyor. Eğitimde fırsat eşitliğini ve bilgiye erişimi desteklemeyi amaçlayan kütüphane, özellikle öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı.

Kültür ve medeniyetin hafızası

Ziyaret sırasında yapılan değerlendirmelerde kütüphanelerin toplumsal gelişimdeki rolü de ön plana çıktı. Vali Varol, bir toplumun kültür ve medeniyet birikiminin en güçlü hazinelerinden birinin kütüphaneler olduğunu belirtti.

Yeni halk kütüphanesinin Samsat ilçesine ve Adıyaman’a hayırlı olması temennisiyle ziyaret programı sona erdi.

Kaynak : PHA