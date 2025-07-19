Türkiye Diyanet Vakfı ve Mehir Vakfı’nın katkılarıyla düzenlenecek olan 100 çiftin toplu nikâh ve düğün töreni kapsamında ilimize gelen Erbaş, ilk olarak Adıyaman Valiliği’ni ziyaret etti.

Prof. Dr. Erbaş, Valilik makamında Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ile bir araya gelerek şehirde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette nikâh töreni ve sosyal hizmet projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Etkinlikler kapsamında; Adıyaman’da yürütülen dini, sosyal ve kültürel çalışmalara destek amacıyla çeşitli temaslar gerçekleştirilecek.

Kaynak : PHA