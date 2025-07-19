Süveyda’da yasa dışı silahlı grupların silahı bir baskı aracı olarak kullandığına dikkat çekilen açıklamada, bu grupların sivillerin yaşamını doğrudan tehdit ettiği belirtildi. Özellikle kadın, çocuk ve yaşlıların hedef alınmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Olaylar, “toplumun temeline saplanan bir hançer” ve ülke birliğine doğrudan bir tehdit olarak tanımlandı.

“İntikam Değil, Toplumsal Barış” Vurgusu

Suriye yönetimi, olaylara yaklaşımının intikam değil, yasalar ve toplumsal barış temelinde olacağını duyurdu. Açıklamada, devletin sadece belirli bir grup ya da mezhebin değil, tüm vatandaşların devleti olduğunun altı çizilerek, tüm taraflara sağduyu ve birlik çağrısı yapıldı.

Askeri Birlik Siyasi ve Güvenlik Koordinasyonu ile Görev Yapacak

Gönderilecek askeri birliğin, bölgede istikrarın sağlanması amacıyla siyasi ve güvenlik aktörleriyle koordineli şekilde çalışacağı belirtildi. Çatışmaların önlenmesi, güvenliğin yeniden sağlanması ve ihlallerin engellenmesi için ciddi adımlar atıldığı ifade edildi.

“Gerilimi Artırmayın, Toplumsal Birliğe Sahip Çıkın”

Açıklamanın sonunda, tüm vatandaşlara gerilimi artırmaktan kaçınma, barışçıl diyalog yollarını benimseme ve toplumsal birlik için dayanışma içinde hareket etme çağrısı yapıldı. Süveyda’da yaşanan bu gelişmelerin ulusal bütünlüğe zarar vermemesi için çaba gösterileceği belirtildi.

Kaynak: TEKHA (Tek Haber Ajansı)