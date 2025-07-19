Ersoy, sınava hazırlık sürecinde emek veren adayları, aileleri ve eğitim camiasını tebrik ederken, dereceye giren adayları da kamuoyuyla paylaştı.

2025-YKS Birincileri Açıklandı
YKS’de birincilik derecesi kazanan adaylar şöyle sıralandı:



TYT ve AYT Sayısal Birincisi: Ahmet Eren Özyurtseven (Nizip Fen Lisesi, Gaziantep)


AYT Sözel ve Eşit Ağırlık Birincisi: Muhammed İsmail Kuşat (Özel Tan Fen Lisesi, Bursa)


YDT Birincileri:



Almanca: Elif Yılmaz (İstanbul Erkek Lisesi)


Arapça: Abdulvahab Burro (Tofaş Fen Lisesi, Bursa)


Fransızca: Arda Eren Kartal (Galatasaray Lisesi)


İngilizce: Mehmet Sarak (Özel İzmir Bahçeşehir Koleji Ellinci Yıl FTL)


Rusça: Ediz Doğan Karakoç (Haydarpaşa Lisesi)


Tercih Süreci 30 Temmuz’da Başlıyor
Ersoy, adayların tercih sürecinin 30 Temmuz – 11 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Adaylara, ilgi ve yeteneklerine uygun bölümleri tercih etmeleri, kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve gerekirse profesyonel destek almaları tavsiye edildi.

Sınav Katılımında Kadın Adaylar Önde
ÖSYM verilerine göre kadın adayların sınava katılım oranı erkeklerden daha yüksek oldu:



TYT: Kadınlar %93,26 – Erkekler %90,19


AYT: Kadınlar %92,12 – Erkekler %87,48


YDT: Kadınlar %76,86 – Erkekler %66,11


2025-YKS’de İptal Edilen Soru Yok
Ersoy, sınavda toplam 680 soru yöneltildiğini ve iptal edilen soru olmadığını açıkladı. Sınav sonuçlarıyla birlikte test ortalamaları da kamuoyuyla paylaşıldı.

TYT Ortalamaları (Ortaöğretim Son Sınıf Öğrencileri):


Türkçe (40 soru): 21,707


Sosyal Bilimler (20 soru): 9,722


Temel Matematik (40 soru): 6,648


Fen Bilimleri (20 soru): 4,606


AYT Ortalamaları:


Matematik (40 soru): 6,859

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Fen Bilimleri:



Fizik (14): 2,512


Kimya (13): 1,846


Biyoloji (13): 2,581


Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1:



Türk Dili ve Edebiyatı (24): 6,38


Tarih-1 (10): 2,083


Coğrafya-1 (6): 1,313


Sosyal Bilimler-2:



Tarih-2 (11): 1,266


Coğrafya-2 (11): 2,472


Felsefe Grubu (12): 1,709


Din Kültürü/Alternatif Felsefe Grubu (6): 1,377


YDT Ortalamaları:


Almanca: 41,484


Arapça: 30,858


Fransızca: 44,557


İngilizce: 34,743


Rusça: 51,472

https://sonuc.osym.gov.tr

Kaynak: Tek Haber Ajansı