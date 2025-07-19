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Türk Dili ve Edebiyatı (24): 6,38

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1:

2025-YKS’de İptal Edilen Soru Yok Ersoy, sınavda toplam 680 soru yöneltildiğini ve iptal edilen soru olmadığını açıkladı. Sınav sonuçlarıyla birlikte test ortalamaları da kamuoyuyla paylaşıldı.

Sınav Katılımında Kadın Adaylar Önde ÖSYM verilerine göre kadın adayların sınava katılım oranı erkeklerden daha yüksek oldu:

Tercih Süreci 30 Temmuz’da Başlıyor Ersoy, adayların tercih sürecinin 30 Temmuz – 11 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Adaylara, ilgi ve yeteneklerine uygun bölümleri tercih etmeleri, kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve gerekirse profesyonel destek almaları tavsiye edildi.

AYT Sözel ve Eşit Ağırlık Birincisi: Muhammed İsmail Kuşat (Özel Tan Fen Lisesi, Bursa)

TYT ve AYT Sayısal Birincisi: Ahmet Eren Özyurtseven (Nizip Fen Lisesi, Gaziantep)

2025-YKS Birincileri Açıklandı YKS’de birincilik derecesi kazanan adaylar şöyle sıralandı:

Ersoy, sınava hazırlık sürecinde emek veren adayları, aileleri ve eğitim camiasını tebrik ederken, dereceye giren adayları da kamuoyuyla paylaştı.

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