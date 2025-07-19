Albümün açılış şarkısı “Linç”, müzikseverlerle video klip olarak paylaşıldı. Sözleri Sezen Aksu’ya, müziği ve düzenlemesi Mithat Can Özer’e ait olan şarkının klibi tamamen yapay zekâ ile hazırlandı.

Sadece bir adet gerçek görüntü içeren klibin yönetmenliğini Amon Blaze üstlendi.

ŞARKI SÖZLERİ LİNÇ

Ne çocuklar gördüm
Büyümediler hiç
Nefesleri çığlık
Duyulmadılar hiç

Çocuklar suçtu
Her biri pislik, piç
Bi önemleri yoktu
Büyükleri çoktu

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Bu son olsun
Bu son olsun
Bu son olsun
Bu son olsun

Dünya dönme dur artık
Dünya dönme dur artık
Ne büyükler gördüm
Anlamadılar hiç
Koskocamandılar ya
Dinlemediler hiç

Uykuya daldılar
Biteviye sandılar
Dilleri dil değildi
Kendini yok eden linç

Bu son olsun
Bu son olsun
Bu son olsun
Bu son olsun

Dünya dönme dur artık
Dünya dönme dur artık

Söz: Sezen Aksu Müzik: Mithat Can Özer Düzenleme: Mithat Can Özer

Kaynak: İGF