Albümün açılış şarkısı “Linç”, müzikseverlerle video klip olarak paylaşıldı. Sözleri Sezen Aksu’ya, müziği ve düzenlemesi Mithat Can Özer’e ait olan şarkının klibi tamamen yapay zekâ ile hazırlandı.

Sadece bir adet gerçek görüntü içeren klibin yönetmenliğini Amon Blaze üstlendi.

ŞARKI SÖZLERİ LİNÇ

Ne çocuklar gördüm

Büyümediler hiç

Nefesleri çığlık

Duyulmadılar hiç

Çocuklar suçtu

Her biri pislik, piç

Bi önemleri yoktu

Büyükleri çoktu

Bu son olsun

Bu son olsun

Bu son olsun

Bu son olsun

Dünya dönme dur artık

Dünya dönme dur artık

Ne büyükler gördüm

Anlamadılar hiç

Koskocamandılar ya

Dinlemediler hiç

Uykuya daldılar

Biteviye sandılar

Dilleri dil değildi

Kendini yok eden linç

Bu son olsun

Bu son olsun

Bu son olsun

Bu son olsun

Dünya dönme dur artık

Dünya dönme dur artık

Söz: Sezen Aksu Müzik: Mithat Can Özer Düzenleme: Mithat Can Özer