Peş peşe gelen çelişkili açıklamalar, kamuoyunda “Tanrıverdi’ye siyasi baskı mı yapıldı?” sorusunu gündeme taşıdı.

Ev hapsi tepkisiyle istifa etti, CHP’ye geçeceğini duyurdu

AK Parti’li Meclis Üyesi Kazım Tanrıverdi, Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere’ye yönelik ev hapsi ve görevden uzaklaştırma kararına tepki göstererek AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Tanrıverdi, yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“AK Parti’den istifa etme nedenim Abdurrahman Tutdere’ye yapılan ev hapsi ve görevden uzaklaştırılma kararını haksızlık olarak değerlendiriyor olmamdır. CHP’li tüm belediyelere yapılan operasyonları da haksızlık olarak görüyorum. Bu nedenle meclis başkanvekili adayı gösterilen Ufuk Bayır Bey’in, Abdurrahman Tutdere'nin emanetçisi olarak göreve devam etmesini uygun buluyorum. Adıyaman zaten yıkılmış bir kent. Burayı tekrar ayağa kaldırmak için hep beraber hareket etmek gerekiyor. Böyle bir dönemde yıkılmış bir kentin belediye başkanına ev hapsi ve görevden uzaklaştırma kararı verilmesini doğru bulmuyorum. Önümüzdeki günlerde CHP’ye geçeceğim.”



Tanrıverdi’nin bu çıkışı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, istifasını “vicdani bir karar” olarak nitelendirenler kadar, “parti disiplinine aykırı” bulanlar da oldu.



Sosyal medyada dönüş açıklaması: “CHP’ye katıldığım yönündeki haberler asılsızdır”

İstifasından yalnızca bir saat sonra, Kazım Tanrıverdi sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir açıklama yaparak bu kez hem CHP’ye katıldığı iddialarını yalanladı hem de meclis üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Tanrıverdi’nin ikinci açıklaması şöyle:



“Sözlerime AK Parti teşkilatından Ekrem Çayır kardeşimden özür dileyerek başlamak istiyorum. Yapılan belediye başkanlığı seçiminde bir farkındalık oluştursun diye Ufuk Bayır —hem akrabamdır hem de kazanıyor diye— ona oy verdim. Bu tutumum ihanete yorulduğu için belediye meclis üyeliğinden istifa ediyorum. CHP'ye üyeliğimle ilgili haberler asılsızdır. AK Parti’nin ve davamın yanındayım.”



Tanrıverdi’nin bu ani dönüşü siyasi kulislerde “geri adım” olarak yorumlandı. Bazı çevreler, bu çelişkili açıklamaların ardında parti içi baskılar olabileceğini öne sürdü.



YRP’li Halil İzci de CHP’ye geçmişti

Öte yandan, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye yönelik uygulamaya sadece AK Parti değil, diğer siyasi partilerden de tepkiler geliyor. Geçtiğimiz günlerde Yeniden Refah Partisi’nin Belediye Meclis Üyesi Halil İzci de kararı “haksızlık” olarak değerlendirmiş, CHP’ye geçerek rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in elinden almıştı.



CHP’li kaynaklar, Tanrıverdi’nin ilk açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtirken, geri adımı ve meclis üyeliği istifasını değerlendirmeye aldıklarını ifade etti.



Siyasi tartışmalar sürüyor

Tanrıverdi’nin açıklamaları kamuoyunda geniş yankı bulurken, Adıyaman siyasi kulislerinde yaşanan bu gelişme “hızlı dönüş” olarak nitelendirildi. Bazı yorumcular bu gelişmeyi “siyasi baskı” ve “itirazın bastırılması” olarak yorumlarken, bazıları ise “kişisel karar değişikliği” şeklinde değerlendirdi.

Kaynak : PHA