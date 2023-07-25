Sağlıkta kalite standartları (Versiyon3)-Afet ve Acil Durum Yönetimi bölümünde “Beyaz Kod uygulamasına yönelik olarak yılda en az bir kez tatbikat yapılmalıdır.” Maddesi yer almaktadır. Buna istinaden Şanlıurfa Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Kalite Birimi tarafından Beyaz Kod tatbikatı gerçekleştirildi.

Beyaz Kod hasta veya hasta yakını tarafından sözel ya da fiziksel saldırıya maruz kalmaları durumunda telsiz ya da el telsizin kırmızı tuşunu kullanarak verdikleri uyarıcı koddur. Beyaz Kod’ un amacı olay yerindeki sağlık çalışanlarına gelebilecek şiddeti önlemek hem de hastanın güvenli bir şekilde müdahale edilip hastaneye naklini sağlandı.

Gerçekleşen tatbikatta; Hastayı ambulansa götüremeyen sağlıkçılar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ‘Beyaz Kod' göndererek kolluk kuvvetlerinden destek istedi. Çağrı merkezi, emniyet ile yaptığı görüşmeden ‘Beyaz Kod’ alarmı verdi. Çağrı merkezi, emniyet ile yaptığı görüşmeden Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri hasta yakınını sakinleştirip bölgeden uzaklaştırdı. Hasta daha sonra olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Tatbikatta, vatandaşların 112 personeline duyarlı davranmaları, aksi halde yaralıya müdahalenin gecikeceği, bunun da hastalarda hayati risk oluşturabileceğinin altı çizildi.



Kaynak : PHA