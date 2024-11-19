Türkiye'nin sağlık alanında gerçekleştirdiği reformlar ve güçlü altyapısıyla dünya çapında örnek bir konuma ulaştığını belirten Kerkez, bu başarının arkasında fedakârlıkla çalışan sağlık çalışanlarının emeğinin yattığını vurguladı.

"Fedakârlıklarına Rağmen Sorunlarla Karşı Karşıyalar"

Sağlık-Sen Gaziantep Üniversite Hastanesi Şube Başkanı Cuma Kerkez, açıklamasında, sağlık çalışanlarının pandemi ve Kahramanmaraş merkezli depremler gibi en zorlu koşullarda dahi büyük bir özveriyle görevlerini yerine getirdiklerini hatırlattı. Kerkez, "Pandemi döneminde olduğu gibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde olduğu gibi en zorlu şartlarda bile görevini aksatmadan yerine getiren sağlık çalışanlarımız, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da takdirini kazanmıştır" dedi.

Ancak, bu özverili çalışmaların karşılığının yeterince verilmediğini belirten Kerkez, şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık çalışanları, gece gündüz demeden gösterdikleri bu çaba karşısında, maalesef çalışma koşulları, mali haklar ve özlük hakları bakımından birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Türkiye'nin sağlık ve sosyal hizmet kolundaki en büyük sendikası olarak, 280 bini aşkın üyemiz ve güçlü teşkilatımız ile bir milyonun üzerindeki sağlık profesyonelinin mali, özlük ve sosyal haklarını iyileştirmek için mücadele ediyoruz."

"Motivasyon, Hizmet Kalitesini Artırır"

Kerkez, sağlık çalışanlarının motivasyonunun yalnızca kendi refahları için değil, halk sağlığı hizmetlerinin kalitesini artırmak için de kritik önem taşıdığını ifade etti. Bu kapsamda mali, özlük ve sosyal hakların iyileştirilmesi gerektiğini belirten Kerkez, şunları söyledi:

"Sağlık çalışanlarının motivasyonu, sadece onların refahını değil, aynı zamanda halkımıza sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini de artıracaktır."

Sağlık Çalışanlarının Talepleri Dikkate Alınmalı

Kerkez’in açıklamaları, sağlık sektöründe çalışanların sorunlarına dikkat çekmek ve bu sorunların çözümü için somut adımlar atılması gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı. Sağlık-Sen’in, sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi yönündeki talepleri, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak : PHA